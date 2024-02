Besteiro impulsará un Centro de Alto Rendemento de Surf en Valdoviño

María Salgado

Cielo encapotado, antes de que la borrasca Karlotta llegue a este arenal de más de 3,5 kilómetros de largo, fina arena blanca y fuerte oleaje. El entorno de la playa de A Frouxeira, en Valdoviño, es el lugar elegido para impulsar un Centro de Alto Rendemento de Surf, como ha anunciado este miércoles por la mañana José Ramón Gómez Besteiro. En la costa salvaje de la comarca de Ferrolterra, el candidato socialista ha asegurado que «como presidente da Xunta, vou apostar pola combinación do deporte e da natureza, como motor económico dese turismo sostible que defendemos os socialistas para Galicia».

El alcalde de la localidad, Alberto González, que acompañaba a Besteiro, ya ha planificado el enclave donde se situará este complejo. A pocos metros de la espectacular laguna de A Frouxeira, donde más de 5.000 aves paran cada año en su emigración a zonas más cálidas. «Faremos de Valdoviño a capital mundial do surf para que esa relación directa co medio ambiente deses deportes nos permita, nun contexto de emerxencia climática, que Galicia se convirta nunha reserva climática en relación co resto de España», señaló el candidato del PSdeG al 18F.

Acompañado también por dos miembros de la candidatura por A Coruña, Patricia Iglesias e Aitor Bouza, que se metió en el mar junto a varios militantes de Xuventudes Socialistas, así como de trabajadores de empresas y escuelas vinculadas al surf, Besteiro defendió la economía azul, «esa economía que se integra plenamente no medio ambiente e, ademais, con esa potencia que temos que nos permite desenvolver actividades case durante todo o ano. É unha signatura pendente que ten Galicia», dijo.

La Agenda 2030

Un turismo sostenible, relacionado también con el trekking, la escalada y el ciclismo en la comarca. «Que o medio ambiente inspire toda esa actividade, por certo en sintonía coa axenda 2030, esa que os socialistas defendemos, respetamos e protexemos fronte as opinións doutros partidos como o PP e Vox», reivindicó.

Valdoviño, con 25 kilómetros de litoral y 17 playas, es una referencia en el surf a nivel internacional. Los arenales de A Frouxeira y Pantín acogen las dos pruebas más importantes a nivel nacional: el Campeonato de España de Surf y el Pantín Classic, prueba del circuito mundial desde hace 35 anos. También es referente mundial por hacer accesible el surf a las personas con discapacidad, ya que Pantín acogió el campeonato europeo de selecciones paralímpicas y el Pantín Classic es uno de los pocos campeonatos del circuito oficial en los que los premios son iguales para hombres y mujeres. «Os socialistas apostamos polo deporte inclusivo e o que se fai neste municipio é o camiño que seguiremos desde a Xunta», sostuvo.

El debate en TVE sin Rueda

Besteiro contestó también a preguntas de la prensa sobre la ausencia del candidato del PP, Alfonso Rueda, en el debate de TVE: «A miña postura vai ser totalmente diferente á do PP. Confírmase oficialmente que o PP non vai acudir a ese debate de TVE, o PSOE, sí. O que demostra que Rueda non é un presidente que dé a cara nun debate nin que dé a cara por Galicia». Y señaló que él va a hacer justamente lo contrario que los populares. «Vou a ser un presidente que de a cara nun debate e por Galicia. O que demostra esta ausencia é que non hai proxecto do PP para Galicia e , por suposto, que non da a cara por Galicia», criticó.