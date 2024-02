Todos los aspirantes a las 72 plazas de pediatría por concurso pueden elegir destino, para garantizar una cobertura ágil de las plazas

Europa Press

El Diario Oficial de Galicia (DOG) de este martes ha publicado los listados de 72 seleccionados para cubrir otras tantas plazas de pediatría en el Sergas por concurso de méritos, sin fase de examen. De ellas, 60 corresponden a pediatras para centros de atención primaria y otras 12 para especialistas con destino en centros comarcales.

A las primeras optaron 106 profesionales, y a las segundas, 75. Todos los aspirantes están llamados a presentar la documentación requerida para obtener la plaza y elegir destino, incluso aquellos que, inicialmente, no han sido seleccionados. El motivo, explican las resoluciones de la Dirección Xeral de Recursos Humanos del Sergas, es «conseguir la máxima agilidad» en la incorporación de los nuevos pediatras. De esta manera, si alguno de los candidatos inicialmente designados no escoge puesto o no presenta la documentación exigida, podrá nombrarse rápidamente a otro aspirante.

El plazo, tanto para presentar documentación como para hacer la elección telemática del destino, es de diez días hábiles, contados a partir de este miércoles 7 de febrero (día posterior a la publicación de las resoluciones en el DOG).

Los candidatos deberán marcar tantos destinos como el número de puesto que ocupe en la lista, para garantizar que obtiene un puesto, y hacerlo por orden de preferencia. Los no seleccionados podrán solicitarlos todos, por un cierto orden.

El Sergas confía en que los 72 profesionales puedan tomar posesión de sus plazas en el mes de marzo. Para adquirir definitivamente la condición de personal estatutario, los seleccionados deberán incorporarse de manera efectiva al destino asignado, y permanecer al menos dos años en servicio activo en ese puesto, antes de optar a concursos de traslados o promociones internas.

El mayor número de vacantes en hospitales comarcales están en O Salnés, con cuatro. También hay dos en Barbanza, dos en Verín, una en O Barco, una en Monforte y dos en el hospital de A Mariña. Respecto a las 60 plazas de los centros de salud, el área más reforzada será la de Vigo con quince puestos, mientras que en A Coruña se ofertan doce. Hay nueve vacantes en las áreas de Santiago y Lugo respectivamente, siete en la gerencia de Pontevedra y O Salnés, cinco en la de Ourense y tres en la de Ferrol.