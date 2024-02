El PP saca a Homer Simpson de resaca en una bañera: «Los del CIS después de publicar la encuesta»

«Ya hay que estar desesperados para tener que agarrarse al CIS de Tezanos», dice el mensaje del PPdeG en la red social X, antes Twitter. Justo debajo aparece un fotograma de la mítica serie «Los Simpson» en el que Ned Flanders y Homer Simpson amanecen de resaca dentro de una bañera, vestidos y rodeados de botellas. «Los del CIS después de publicar la encuesta», se lee sobre la imagen.

Ya hay que estar desesperados para tener que agarrarse al CIS de Tezanos. ???? pic.twitter.com/NzBRh2kwP3 — PP de Galicia (@ppdegalicia) February 5, 2024

El mensaje alude al último trabajo demoscópico del ente que dirige José Félix Tezanos -prestigioso sociólogo y antiguo miembro de la cúpula del PSOE- desde la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa. La encuesta sitúa al PP al borde de perder la mayoría absoluta, con una horquilla de resultados entre 34 y 38 escaños. Cabe recordar que los populares no han obtenido menos de 37 escaños desde 1985. El sondeo otorga al BNG entre 22 y 26 actas y al PSdeG entre 13 y 15 escaños, cuando su peor resultado histórico son 14 diputados. La encuesta, contra lo que suele ser habitual en los estudios demoscópicos profesionales, no desglosa los resultados en las cuatro circunscripciones electorales -las provincias- de ninguna forma. Es decir, no indica ni el número de escaños que obtendría cada partido en cada una de ellas ni el porcentaje de votos.