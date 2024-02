Marlaska: «Galicia tiene que mirar al futuro y el futuro tiene que ser una gestión progresista liderada por  Besteiro»

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, este lunes en la Praza do Obradoiro, acompañado por Patricia Iglesias, cabeza de lista del PSdeG por A Coruña; y Aitor Bouza, número cuatro por la misma provincia M. S.

Los ministros de Pedro Sánchez arropan a José Ramón Gómez Besteiro a pocas horas del único debate a cinco de esta campaña electoral. El titular de Interior, Fernando Grande Marlaska, lamentó este lunes desde la plaza del Obradoiro de Santiago que el candidato del PP, Alfonso Rueda, solo vaya al debate de la TVG de esta noche. «Eso es propio de alguien que tiene poco que decir. El no querer debatir y en más ocasiones, como será en TVE, es de alguien que tiene miedo de poner encima de la mesa el resultado su gestión negativa y su ausencia de proyecto. Eso es muy propio de quien no tiene nada que ofrecer», criticó. Marlaska estuvo acompañado por Patricia Iglesias, cabeza de lista del PSdeG en la provincia de A Coruña; y Aitor Bouza, secretario general de la agrupación local del partido y número cuatro de los socialistas gallegos por A Coruña.

«Es una satisfacción poder estar aquí, poder participar en una campaña electoral muy importante, donde Galicia se la juega. Galicia tiene que mirar al futuro y el futuro tiene que ser una gestión progresista y una gestión liderada por el PSdeG y por Besteiro», dijo, antes de señalar que la comunidad es la sexta economía española y que este «déficit para el conjunto de los gallegos es fruto de una gestión que podríamos calificar de nula por todos los gobiernos del PP».

Las 10.000 viviendas del Gobierno Besteiro

Apostó por que Galicia vuelva a tener ese 20 % de industria dentro del PIB y por que la vivienda «no sea un privilegio, sino un derecho». «Lo que están haciendo los gobiernos del PP en materia de vivienda en Galicia se puede calificar de desidia. Nada de promoción ni de oferta de vivienda pública. Hay un compromiso en el programa del PSdeG de 10.000 viviendas públicas en la legislatura, 2.500 al año», apuntó.

Además, recordó que 4.000 jóvenes gallegos tienen el bono de alquiler joven del Gobierno central. «Lo que pasa es que se lo apropia el gobierno autonómico del PP, se apropia del trabajo de los demás», censuró. Grande Marlaska cifró en 8.000 los jóvenes que tienen interés y necesidad de este bono en Galicia y en 36.000 los gallegos y gallegas que piden acceso a una vivienda. Este es el motivo de «la política de las 10.000 viviendas del Gobierno Besteiro, que tiene que ser una realidad. Frente a la desidia, trabajo e inversión en vivienda como un derecho», afirmó.

Frente al PP, que «prometió movilizar 340.000 viviendas vacías en Galicia y creo que han movilizado cuatro o cinco», criticó, los socialistas quieren alcanzar el 9 % o 10 % de vivienda pública, que son las cuotas europeas en esta materia.

Señaló también la necesidad de poner límites a los alquileres en zonas tensionadas como Santiago y el resto de ciudades gallegas. «Frente al bum inmobiliario de la derecha, que era la política del ladrillo, esa que condujo al milagro que llevó a algunos de sus representantes políticos a prisión, trabajo e inversión», opinó.

El fiscal del Supremo, sobre el «procés»

A preguntas de los periodistas sobre cómo valora que el fiscal del Tribunal Supremo no vea terrorismo en los hechos ocurridos tras la sentencia del procès, el ministro apuntó que «todos sabemos lo que es terrorismo y no es terrorismo. En este país desgraciadamente padecimos durante 50 años la peor de las lacras del terrorismo de ETA. No hace falta ser jurista, yo lo soy, para saber lo que es terrorismo o no, fruto de la tragedia que vivimos como sociedad y a la que hicimos frente con el Estado de derecho y logramos derrotar». Se mostró convencido Grande Marlaska de dejar trabajar al Poder Judicial. «Dejemos que los fiscales, jueces y órganos competentes dicten lo que entiendan oportuno conforme a la ley», sostuvo.