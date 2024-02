El CIS contradice a todas las encuestas y rebaja las opciones de mayoría absoluta del PP al darle entre 34 y 38 escaños

Colegio electoral en un polideportivo de Narón en las anteriores elecciones gallegas, celebradas en julio del 2020 en medio de restricciones por la pandemia. JOSE PARDO

El PP ganará las elecciones gallegas del día 18 de manera clara según el CIS, pero el Centro de Investigaciones Sociológicas contradice a todas las demás encuestas publicadas hasta el momento y rebaja al mínimo las posibilidades de que Alfonso Rueda mantenga la mayoría absoluta. La institución presidida por José Félix Tezanos vuelve a estimar como hizo a finales de enero que el margen de resultados de los populares podría situarse por debajo del umbral de la mayoría absoluta, pero ahora incluso con una horquilla que baja del 36-38 atribuido el 25 de enero a 34-38 ahora. El trabajo difundido hoy por el instituto público coloca a las formaciones de izquierdas en disposición de poder formar gobierno, aunque el estudio se elaboró con respuestas obtenidas justo antes del comienzo de la campaña, entre el 29 de enero y el 1 de febrero, concretamente.

La asignación de escaños atribuida por el CIS situaría al PP de Alfonso Rueda con entre 34 y 38 escaños mencionados frente a los 42 que obtuvo hace cuatro años. La misma interpretación de las respuestas lleva al BNG a una cuota de entre 22 y 26 parlamentarios, por los 19 que mantuvieron los nacionalistas en la legislatura concluida y los 20-23 del anterior sondeo. Al PSdeG, el CIS le sitúa en un marco similar al del 2020, con entre 13 y 15 actas por las 14 de la última consulta electoral autonómica y los 15-17 de hace una semana. La estimación elaborada con las 3.743 entrevistas realizadas abre la posibilidad que de Sumar obtenga 1 escaño, aunque también se valora la posibilidad de que finalmente quede fuera del reparto. En la entrega de enero se le dibujaba un escenario de 0-2. Situación parecida se traza para Democracia Ourensana, con 0-1 igual en las dos publicaciones del CIS.

El nuevo estudio del CIS difiere del resultado que Sondaxe elabora para La Voz de Galicia que estima que se produciría a día de hoy, con 39 escaños para el PP, 21 para el BNG 14 serían para el PSdeG y 1 asignado a DO. Sigma Dos para El Mundo traza el escenario más favorable al PP en su estudio demoscópico, con hasta 42 parlamentarios con las listas que encabeza Alfonso Rueda. 20 le asigna a Ana Pontón, 15 a José Ramón Gómez Besteiro y 1 a Marta Lois. En el caso de la encuesta de Celeste-Tel difundida por Onda Cero, el PP ganaría los comicios con 40 escaños, seguido de nuevo por el BNG, con 20, el PSOE con 14 y Sumar con 1. GAD3 señala para ABC que el PP retendría la mayoría absoluta con 40 parlamentarios, por 23 del BNG y 13 para el PSdeG. En el caso de Sociométrica para El Español, Rueda tendría una ventaja suficiente de 39 escaños, por 22 del BNG y 14 del PSdeG.

El CIS no permite averiguar qué resultados depararían las urnas por provincias, resultando imposible discernir cómo ha hecho el reparto. La decisión de no desvelar cómo están las fuerzas de cada candidatura por demarcaciones se produce después de la polémica originada en su anterior avance de resultados, en el que la suma de las horquillas por provincias arrojaba un resultado diferente al global de la comunidad, y no se indicaban tampoco las estimaciones de voto por provincias, ni la intención directa en cada una de ellas. El Centro de Investigaciones Sociológicas alegó entonces que había empleado una metodología propia realizando cientos de cruces en las distribuciones de frecuencias de voto para calcular las posibilidades estadísticas de cada partido.

En esta ocasión se otorga una estimación del voto del 42,2 % en favor del PP, un 32,9 % para el BNG, un 20,1 se adjudica al PSdeG y un 2,1 a Sumar Galicia, mientras que DO, que solo se presenta en Ourense, recibiría un 0,4 % del voto global de la comunidad, pero no se especifican resultados en su demarcación. Remarca el estudio demoscópico que uno de cada cinco electores decidirá el color de su voto en la última semana de la campaña. El 80,2 % de los encuestados indica, en todo caso, que irá a votar. El PP es el partido al que la mayoría le gustaría que ganase, un 38,4 %, mientras que un 29,8 señala sus preferencias hacia una presidenta del BNG y un 15,4 del PSdeG.

Solo son aprobados por los encuestados Alfonso Rueda (PP), con una nota media de un 5,37 puntos y Ana Pontón (BNG) con otro 5,74. José Ramón Gómez Besteiro se queda en un 4,86 y Marta Lois en un 3,98.