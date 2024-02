Besteiro: «Un candidato ausente é o reflexo do que aconteceu en Galicia nestes anos, un presidente ausente e un Goberno ausente»

El candidato del PSdeG a la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro, este lunes por la mañana con su equipo delante del Museo do Pobo Galego, en Santiago M. S.

Tranquilo y sonriente se ha presentado esta mañana José Ramón Gómez Besteiro en su último encuentro con la prensa antes del único debate electoral en el que participan los cinco candidatos principales al 18F y que tendrá lugar esta noche en la TVG. El socialista ha celebrado en Santiago, a las puertas del Museo do Pobo Galego, que por fin va a poder debatir con el popular Alfonso Rueda, al que ya ha bautizado como el «candidato ausente».

«Hoxe temos debate. Por fin Rueda apareceu despois de dous meses no que lle levamos propoñendo debates, debates sectoriais para falar dos temas importantes de Galicia. Hoxe vai haber debate, pero solo na Televisión de Galicia, porque parece que na TVE non quere ir a facer outro debate. Un candidato ausente é o reflexo do que aconteceu en Galicia nestes anos: un presidente ausente, un Goberno ausente», criticó Besteiro, que pasará las próximas horas repasando el material que le ha preparado su equipo.

Uno de los pilares en los que basará su intervención en la televisión pública gallega es la sanidad, como ha recordado este lunes: «Ahí está o Partido Socialista, como onte, á fronte das reivindicacións e tamén á fronte das solucións a problemas como a sanidade pública. Onte, con esa manifestación onde moitísima xente de Galicia representou o que é un verdadeiro problema para Galicia: o estado da sanidade pública e de como imos ser quen de solucionar ese gran problema». El socialista criticó que Rueda «tampouco escoita á rúa», en alusión a la marcha en defensa de la sanidad pública que recorrió este domingo las calles de Compostela.

Tras un fin de semana intenso de actos por toda Galicia, Besteiro definió el objetivo de la campaña electoral: «Isto vai de identificar problemas e propoñer as solucións para os vindeiros anos, algo que evidentemente non pode aportar o Goberno popular despois de quince anos de goberno. Que explicacións pode dar? Eu creo que moi poucas, e convincentes, creo que ningunha», lamentó.

Preparado para el debate a cinco

«Nós imos ir a ese debate con medidas e propostas. En definitiva, con ese futuro mellor que os socialistas queremos facer chegar a todos os galegos e galegas, e o imos facer respaldando un proxecto de cambio seguro e, ademais, cun magnífico equipo con experiencia no goberno e sobre todo con ambición de país», dijo el socialista, que ha liberado la agenda de este lunes para preparar las réplicas a sus adversarios políticos.

«Os socialistas somos quen de dirixir este país e temos un enorme peso no Goberno do Estado. É o que imos propoñer nós e o que vai a convencer a moitísima xente para apostar por ese cambio seguro cara mellor», concluyó Besteiro, que afronta sus primeras elecciones autonómicas.