Sánchez, en el mitin del PSdeG en Ourense: «Papeletas para gobernar el cambio en Galicia solo hay una, la de Besteiro»

Besteiro y Sánchez, este sábado en Expourense, en San Cibrao das Viñas Miguel Villar

Es la quinta vez que Pedro Sánchez visita Galicia desde que José Ramón Gómez Besteiro es candidato a la Xunta y no será la última durante esta campaña electoral. El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE lo arropó, de nuevo, este sábado en un mitin en Expourense, en San Cibrao das Viñas, donde ante más de 1.200 personas se dirigió a las mujeres gallegas: «Papeletas para el cambio hay muchas, pero papeletas para gobernar el cambio en Galicia solo hay una, la de Besteiro».

Pasadas las once de esta mañana fría y nublada en la ciudad de As Burgas, Sánchez hizo su aparición ante un público entregado, que intentaba tocarlo, y dio las gracias a los compañeros que se habían quedado fuera y no habían podido entrar en el recinto ferial. Sus primeras palabras se las dedicó a Alfonso Rueda, el candidato del PP. «No fue al debate de la Ser ni va a ir al de TVE. A mí esto me suena y sabemos cómo acabó, con un presidente socialista. [...]. Esta tierra necesita líderes que den la cara, que rindan cuentas y el PP no lo está haciendo», opinó.

Reivindicó Sánchez el trabajo de su Ejecutivo y recordó que «en España, en el 2018, la ciudadanía estaba preocupada por la corrupción, y hoy tenemos un Gobierno limpio y ejemplar», dijo. También valoró la mejoría de la situación en Cataluña: «El tiempo no arregla las cosas, lo hace la buena política. Mi convicción de normalizar la situación es total porque es bueno para Cataluña y para España». Quiso destacar también avances como la revalorización de las pensiones; anunció una nueva subida del salario mínimo interprofesional (SMI), que el martes próximo alcanzará los 1.134 euros; y apuntó los casi 21 millones de empleos y 9,7 mujeres trabajando.

«Para eso sirve el PSOE, para cambiar la vida de la gente», sostuvo. Y resumió el trabajo hecho por su Gobierno en estos 60 días: una ley de paridad, revalorizar las pensiones conforme al IPC, ampliar el escudo social, subir el SMI e invertir 1.000 millones en proyectos científicos, además de abrir el debate sobre cómo proteger a los menores de la pornografía. «Imaginad lo que vamos a hacer los próximos 270 días que nos quedan de legislatura. A Feijoo y a Abascal se les va a hacer extraordinariamente largo», ironizó.

Situó el presidente la política útil frente «al grito estéril de la derecha y de la ultraderecha», y apostó por la paciencia y por obrar con «convicción en el fondo y templanza en las formas» frente a la oposición. «Esta tierra es tan bonita y tan amable que nos habíamos creído que Feijoo era moderado, pero su única contribución a la política nacional es haber abierto los gobiernos a la ultraderecha. Y se equivocó, y por eso perdió el 23J y perderán este 18F», señaló.

El secretario general de los socialistas lamentó que aunque «esta tierra tiene unas inmensas potencialidades, Rueda y Feijoo las han desaprovechado», y llamó a movilizarse. «Hay que votar para que Galicia gane. Gobernar el cambio es sinónimo de Besteiro», concluyó ante un público entusiasmado.

Agradeció Besteiro la presencia del presidente, pese a que hay quien cree que «todo o que está máis alá de Pedrafita e Padornelo é malo, e non veñan líderes de Madrid», afirmó, lanzando un dardo al BNG. La retranca gallega protagonizó el discurso del candidato, que volvió a insistir en que las mujeres serán decisivas para impulsar el cambio en Galicia. «Non é facil, pero as cousas nunca foron fáciles para os socialistas», opinó.

Valoró los logros sociales alcanzados por Sánchez, «o mellor presidente do Goberno da historia da democracia», y bromeó con que la derecha se opone a todos los derechos, pero cuando estos se aprueban, «desfrútaos como se non houbese un mañá». De hecho, lamentó que el PP votara en contra del uso del gallego en el Congreso: «Feijoo xa non entende o galego e votou en contra do seu propio idioma», criticó pese a que el de Os Peares intervino en gallego en los mítines de Monforte y Mondoñedo. «Hai tres caravanas do PP e vanse ver na praza de toros de Pontevedra, pero a partir do 18F, van ver os toros desde a barreira», señaló, entre las carcajadas de su auditorio.

Rueda, «o candidato ausente»

Llamó Besteiro a Rueda «o candidato ausente, que non vai aos debates e non quere dar a cara sobre os problemas de Galicia», se quejó. Y llamó el socialista a las urnas para terminar: «Imos quitarlle a careta a Rueda. Ímonos mobiliar a tope, da mañá á noite, as 24 horas, porque o cambio é posible. Ti e mais eu, Pedro, aquí en Galicia somos imparables».

En el mitin también intervinieron el ourensano Xurxo Doval, secretario general de las Xuventudes socialistas, y la número uno del PSdeG por Ourense, Carmen Rodríguez Dacosta.

El factor Sánchez

Esta quinta visita del jefe del Gobierno a la comunidad en apenas mes y medio no solo pretende «nacionalizar o estatalizar» la campaña hacia el 18F, algo que consideran beneficioso para dar a conocer a su candidato y reivindicar las medidas sociales aprobadas por el Ejecutivo, sino que busca activar el factor Sánchez y llamar a las urnas a los 479.000 gallegos que votaron a los socialistas en las generales del pasado 23 de julio, cuando la participación superó el 70 %. La última encuesta de Sondaxe sitúa la participación en el 59 %, y el porcentaje de indecisos, en el 17 %. Cifras claves para el PSdeG teniendo en cuenta que cualquier aspiración de cambio depende de que la participación supere el 60 %.