Consorcios y bomberos llegan a un acuerdo para poner fin a la huelga en los parques comarcales

Imagen de una de las manifestaciones de los bomberos provinciales en Santiago durante la huelga. XOAN A. SOLER

Siete meses y medio después de iniciar sus movilizaciones —el 15 de junio—, los bomberos comarcales gallegos llegaron ayer a un acuerdo con los consorcios provinciales, de los que forman parte la Xunta y las diputaciones, para desconvocar la huelga. Ese acuerdo, apuntan, «marca uns mínimos» de negociación en los que se empezará a trabajar después de las elecciones autonómicas del 18 de febrero.

El presidente del comité de huelga, Ángel Moldes, explicó que el acuerdo se firmó para dar inicio a la negociación de una nueva relación de puestos de trabajo (RPT) y con un calendario para redactar un nuevo convenio colectivo una vez que haya pasado la convocatoria electoral.

Al acuerdo se llegó ayer en una reunión celebrada en el Consello Galego de Relacións Laborais entre representantes de los Consorcios Provinciais Contraincendios e Salvamento —de los que forman parte la Xunta y las diputaciones provinciales— y de las fuerzas sindicales que representan a los bomberos comarcales —UGT, CC.OO., CIG, SIBGAL, CSIF y USO—. Ese acuerdo incluía la desconvocatoria de la huelga.

Comisión de seguimiento

Además, se decidió constituir una comisión de seguimiento para controlar los avances en la negociación, y se establecieron plazos con «mínimos de contratación e horarios que se van incluír no convenio que se vai negociar a partir do día 22».

Moldes explicó, en declaraciones a Europa Press, que en la práctica no habrá ninguna mejora hasta que se firmen un nuevo convenio y la relación de puestos de trabajo, pero que, pese a ello, se decidió desconvocar la huelga para no interferir en la campaña electoral que empezaba precisamente ayer. «Non é un acordo co que teñamos nada tanxible nas mans, pero polo menos é un principio de entendemento e uns mínimos», dijo el presidente del comité de huelga.

También las diputaciones y la Vicepresidencia Primera de la Xunta hicieron públicos comunicados similares, explicando que este acuerdo permitirá continuar con la negociación para alcanzar mejoras laborales en los 24 centros de trabajo que los consorcios tienen en Galicia.

El texto fue firmado por representantes de Xunta, las cuatro diputaciones y los sindicatos, y prevé mejoras en las condiciones laborales de los trabajadores de los parques comarcales de bomberos. Estas mejoras afectarán tanto a refuerzos de personal como a salarios y horarios, entre otras cuestiones. Además, se creará una mesa de negociación para concretar la redacción del nuevo convenio y de la nueva relación de puestos de trabajo.

A lo largo de estos más de siete meses, los bomberos han protagonizado diversas protestas ante las sedes de las diputaciones y de la Xunta, incluida una acampada durante las Navidades en la plaza del Obradoiro. En este período se habían convocado varias reuniones entre Administraciones y trabajadores, pero hasta ayer resultaron infructuosas.