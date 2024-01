El Sergas estudiará las necesidades de los médicos de urgencias para reducir la carga de trabajo a unas 144 horas al mes

M.MORALEJO

Sergas y sindicatos han llegado a un acuerdo para convocar dos foros de negociación que mejoren las condiciones de trabajo de los médicos de urgencias, tras la reunión que el pasado lunes mantuvieron los responsables de la Consellería con los coordinadores de estos servicios. Por un lado se convocará la mesa sectorial el próximo 20 de febrero para desarrollar algunos aspectos del acuerdo de abril del 2023 que entre otras medidas reduce la jornada laboral a 35 horas semanales en el 2025. Los puntos que quedaron sin tratar y deben mejorarse son la jornada complementaria del personal médico de urgencias hospitalarias, del PAC y del 061, el tratamiento de los facultativos de urgencias mayores de 55 años y la disponibilidad.

En el acuerdo de abril se mejoró —para todo el personal— la atención continuada, es decir, las guardias, que desarrollan los médicos más allá de su jornada ordinaria. Pero el trabajo de facultativos de urgencias, de PAC y 061 es diferente, porque su trabajo ordinario es la atención continuada. En su caso hay una jornada ordinaria —las horas que les corresponden al mes— y otra complementaria que se abona a mayores pero que consiste en las mismas tareas. De cara a asimilar los avances de otros profesionales, Sergas y sindicatos negociarán la mejora de esta parte complementaria.

Hay otro foro de negociación incluso más importante que también arrancará el 20 de febrero, la comisión de seguimiento del acuerdo del 2007. En ella se hará un estudio de necesidades y planes funcionales, el cómputo de la jornada de docencia y otras actividades no asistenciales, así como el régimen de descanso.

«Este acordo do 2007 foi moi importante xa que deu lugar á creación da categoría de médico de urxencias no Sergas», apunta Manuel González Moreiras, de CIG-Saúde, quien señala que, «o obxectivo non é un incremento retributivo senón unha mellora das condicións». Javier González, de la Federación de Sanidade de CC.OO. añade que aunque en el acta del acuerdo se han recogido una serie de puntos de mejora «no solo se van a tratar estos temas sino que pueden surgir otros que repercutan en los profesionales».

Según los últimos datos del Sergas hay 469 médicos trabajando en las urgencias hospitalarias y el aumento exponencial de la actividad y la falta de profesionales han provocado que la mayoría de ellos realicen más de 160 horas mensuales, cuando este acuerdo del año 2007 recogía 130 de jornada ordinaria y en torno a 140 o 150 sumando la complementaria. Hay centros con peores condiciones, como el hospital de Burela o el CHUO, que superan las 190.

El Sergas ha incorporado en el presupuesto del 2024 la creación de 74 plazas nuevas en estos servicios, que por lo tanto podrán convocarse en próximas OPE para dar plaza fija al personal, y el objetivo de la Consellería es incrementar esta cifra en las cuentas del 2025 y del 2026 con el objetivo de que la media baje a las 144 horas mensuales.

Pero ¿cómo aumentar la plantilla si no hay médicos? Los sindicatos creen que si mejoran las condiciones, más especialistas optarán por estos servicios, «porque Ourense por exemplo ten un efecto centrifugador». La Xunta asegura que en torno al 30 % de los médicos de familia formados en atención primaria en Galicia están trabajando en estos servicios, «haciendo un trabajo excelente».