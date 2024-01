Pontón cree que la amnistía tiene que volver a ser tratada «para avanzar nunha solución política» para Cataluña

M.Moralejo

Ana Pontón, candidata del BNG a la Xunta, es partidaria de reabrir el debate político-legislativo suscitado por la ley de amnistía que fue rechazada ayer en el Congreso de los Diputados, al entender que es una vía necesaria para abordar las relaciones entre Cataluña y el resto del Estado. Tras votar el único diputado nacionalista gallego ayer a favor del texto que articula el perdón a los imputados y condenados por los hechos ligados al procés, y no salir adelante la ley de amnistía al exigir Junts un marco legal aún más amplio, Pontón se refirió hoy en Vigo a dicho escenario como la prueba de que «estamos vendo que é unha lexislatura complexa e difícil».

La candidata a la presidencia de la Xunta del BNG estimó, en todo caso, que tras el voto negativo de Junts, junto al PP y Vox, obligan a volver a analizar nuevas posibilidades de encuentro entre el Estado y las fuerzas independentistas catalanas. «Paréceme que hai elementos que se deberán poñer encima da mesa co obxectivo de que se poida avanzar nunha solución política aos problemas que neste momento hai no conxunto do Estado referidos a Cataluña», señaló al ser preguntada tras un acto electoral desarrollado en el barrio vigués de Navia.

«A miña preocupación é Galiza, a miña preocupación son os galegos e as galegas», incidió para evitar mayores compromisos a las puertas del comienzo de la campaña electoral de las elecciones autonómicas gallegas. Ana Pontón añadió que el objetivo del BNG en el Congreso es «facer avanzar unha axenda a favor de Galiza, a favor deste país e é aí onde temos unha preocupación, onde imos estar traballando e onde imos ter unha posición activa en defensa dos intereses dos galegos e as galegas», recalcó para poner distancia. Para la candidata nacionalista, lo más relevante que tiene que ver con Galicia de lo que se trate en las Cortes es esencialmente la configuración de los nuevos Presupuestos Generales del Estado para el 2024 «que cumpran con este país e cunha parte do acordo de investidura co BNG que ten que plasmarse neses orzamentos», concluyó haciendo votos por que sea un objetivo que tenga reflejo rápido en las cuentas públicas, «porque teñen moito que ver cos problemas dos galegas e as galegas. É aí onde imos poñer o foco», trató de diferenciar Pontón.

En la comparecencia realizada con componentes de su candidatura y ante una promoción de viviendas desarrollada en el barrio de Navia por el Gobierno bipartido de PSdeG-BNG (2005-2009) Pontón advirtió que fueron las últimas que se construyeron por iniciativa autonómica en Vigo, «por elo un símbolo de como o PP dinamitou a política pública de vivenda». La candidata se comprometió a «recuperar a política social de vivenda», con una medida central consistente en movilizar la compra de viviendas vacías para dedicarlas a alquiler con precio tasado y completar la puesta a disposición de 12.000 hogares de tipo público en ocho años con las que converger con la media de los países más desarrollados de Europa. «Quero ser presidenta para que emanciparse ou ter unha vivenda non sexa un luxo como é na actualidade», clamó.