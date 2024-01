El PP denuncia que la plataforma convocante de una marcha por la sanidad es «unha correa de transmisión» de la izquierda

Representantes del BNG y PSdeG durante una presentación de SOS Sanidade Pública. Martina Miser

El PP denunció ayer que la plataforma convocante de una manifestación por la sanidad prevista para este fin de semana, cuando Galicia ya estará en campaña electoral, opera como «unha correa de transmisión dos partidos da esquerda» después de que se desvelase que BNG, PSOE, Sumar y Podemos se encargarán de aportar fondos para promover esa marcha en Santiago. Según se recoge en un resumen de la reunión que tuvieron los convocantes el pasado día 23, las cuñas de radio estarán financiadas por esos partidos y los sindicatos CIG, CC.OO. y UGT. También se detalla que «os grupos de esquerda do Concello de Santiago [gobernado por el BNG y Compostela Aberta] poñen a tarima e palco de 12 por 4 metros, altofalantes e tres micrófonos». «Lémbrase a necesidade de que as plataformas freten autobuses co apoio dos grupos municipais e outras institucións de esquerda», apuntaban también los organizadores. La coordinación, se explica, va por cuenta del sindicato nacionalista CIG.

Para la dirección del PP en Galicia «os datos revelados sobre o financiamento da manifestación acreditan unha vez máis que a plataforma convocante, teoricamente independente, non é máis que unha correa de transmisión dos partidos da esquerda, como quedou claro na lexislatura na que eles gobernaron e a plataforma saía no seu apoio e contra os sindicatos e colexios médicos cando se convocaban folgas».

«A xente de boa fe que acuda a esta convocatoria debe saber —recuerdan— que os partidos que a financian votaron esta lexislatura en contra dunha lei que permitiu ofrecer prazas de difícil cobertura en atención primaria sen oposición e grazas á que convocamos [desde la Xunta] dous concursos de méritos que xa adxudicaron prazas fixas nos nosos centros de saúde a máis de 170 profesionais». «Son os mesmos partidos que votaron en contra das reclamacións que fan Galicia, País Vasco, Cataluña e ata 14 comunidades autónomas ao Goberno central para que cumpra coa reforma pendente do sistema formativo dos médicos de familia e permita crear máis prazas para poder formar os suficientes para cubrir as xubilacións» que habrá en la sanidad pública. Esa reclamación, apostillan, se aprobó en el Congreso de los Diputados en julio del 2022 con el voto a favor de PP, PNV, Junts o Coalición Canaria, pero con el no de PSOE, Sumar y BNG.

«Temos o máximo respecto pola xente que se manifesta a favor de dotar de máis recursos e de mellorar o sistema sanitario público, pero tamén cremos que é importante que saiban que hai detrás de algunha desas convocatorias», añaden desde el PP.