El 061 tuvo que acudir once veces a cárceles gallegas por ausencia del personal médico en la prisión

El Sergas va a elaborar en colaboración con las siete áreas sanitarias y los centros de salud afectados por la atención médica en las cárceles gallegas, un procedimiento de actuación en el que se detallará cómo y en qué casos acudirán los profesionales del Sergas a las prisiones. El pasado año el 061 tuvo que movilizarse hasta once veces por ausencia del personal médico en las prisiones, una competencia estatal.

El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, se reunió con las gerentes del Sergas y del 061 así como de los centros afectados para dar a conocer estas medidas que seguirán el modelo que se llevó a cabo en el centro de salud y PAC de Teixeiro. Los profesionales del Sergas, por lo tanto, «so se trasladarán a unha prisión nas mesmas circunstancias nas que irían a un domicilio, é dicir, ante situacións de emerxencia», explicó el responsable de la política sanitaria.

La falta de médicos de prisiones está sobrecargando a los profesionales de primaria del Servizo Galego de Saúde, ya de por sí saturados. Comesaña aseguró que en noviembre el Gobierno estatal informó al Congreso de que 20 de las 30 plazas médicas de las cárceles gallegas están vacantes, es decir, casi el 70 %. Las únicas soluciones adoptadas desde Madrid, lamenta, han sido externalizar la atención con una empresa privada en A Lama, y sin exigir la especialidad de medicina de familia; así como ofertar una sola plaza temporal en Galicia, también sin pedir la especialidad.

La Xunta exigirá al Gobierno que todas las veces que el personal del Sergas deba trasladarse a prisiones gallegas realice las actuaciones necesarias para acompañar a su personal sanitario en el caso de que se trate de reclusos potencialmente peligrosos. El Sergas enviará este procedimiento a la Delegación del Gobierno, «pero sempre mantendo clara a postura de non admitir que o Executivo central recorra, de xeito sistemático, a mobilizar medios do Sergas para atencións que non é quen de resolver».