Ana Pontón señala el nerviosismo del PP y vaticina la victoria del BNG: «Dentro de 21 días imos facer historia coa primeira muller presidenta»

Pontón, acompañada de Noa Presas, Luis Bará, Goretti Sanmartín, Olalla Rodil y Mercedes Queixas Sandra Alonso

Oportunidad histórica. Esas fueron las dos palabras que más se repitieron en la convención nacional que el Bloque Nacionalista Galego (BNG) celebró este domingo en el pabellón compostelano de Fontes do Sar. «Dentro de 21 días imos facer historia coa primeira muller presidenta», vaticinó la candidata nacionalista a las elecciones autonómicas del 18 de febrero, una Ana Pontón que estuvo arropada por el calor de cientos de militantes y cargos políticos. Delante de todos ellos apeló a un cambio de rumbo para Galicia: «Non quero facer historia por min, senón por todos e todas as que defenden a sanidade pública, loitan por ter un traballo decente, e pola mocidade que quere chegar a fin de mes».

«Imaxinade que o 19 de febreiro comeza un novo día, que espertades sabendo que as urnas abriron un tempo novo para este país. Como vos sentiriades?», preguntó Pontón, que pidió a todos los presentes que trabajen para que las papeletas elegidas sean las de BNG: «Toca dalo todo estas tres semanas. Un puñado de votos poden cambiar a historia deste país. Cada vez máis xente está xirando a mirada cara o BNG, cada vez máis xente está farta das vellas receitas fracasadas dos de sempre».

Apelando a que nadie desde Madrid ni desde un consejo de administración le pondrá «límites á hora de defender os intereses dos galegos e galegas», Pontón afirmó saber «moi ben quen son, para que estou aquí e a quen me debo». De su última visita a la capital de España enumeró «a cantidade de galegos que atopei. Sabedes o que me dicían? Queremos volver á casa, estamos moi ilusionados co cambio». A ellos afirmó que también se dirige su proyecto, lo mismo que para quienes «están defendendo a sanidade pública e loitando por algo tan básico no 2024 como é que os seus fillos teñan pediatra. Non queremos nenos e nenas de primeira e segunda».

Tras prometer que no cogerá nunca una puerta giratoria, Pontón vaticinó la creación del «mellor goberno de tódolos tempos. Imos ser o goberno que recupere a sanidade pública e a enerxía para que o vento sopre para todos e todas. Imos ser o goberno onde a xente moza non teña que facer as maletas para marchar, senón para vir a vivir aquí. Dentro de 21 días xogámonos moito, moito máis que un goberno, xogámonos a Galiza da próxima década».

A partir de ese instante comenzó su ataque al PP, al que ve «esgotado e sen ideas. Imos derrotar a Feijoo e Rueda dunha tacada». Pontón apeló a una victoria heroica: «Imos ganarlle a un PP que vai dopado ás eleccións usando cartos públicos. Que maior heroicidade hai que gañarlle a un PP que ten secuestrada a TVG?». Tras afirmar que el nerviosismo se ha instaurado entre los populares, pidió tranquilidad a los suyos: «Canto máis nos ataca o PP, canto máis usa a TVG, sinto que imos ben, imos moi ben». De vendedor de crecepelo calificó a Alfonso Rueda, al que acusó de mentir tras anunciar que construirá 20.000 viviendas de protección oficial, 4.200 de ellas públicas, en cuatro años: «En oito anos construíron 22 e agora en campaña di que fará 4.200. Non son amiga de dar consellos, pero Alfonso, tanta trola xa non cola».

Ilusión y ganas, a esos dos conceptos se agarró la candidata nacionalista a la Xunta para lograr el apoyo que le permita llegar a San Caetano: «Para toda a maioría social que quere cambio, son a súa candidata. Non importa a papeleta que colleu noutras ocasións. Hai moitas maneiras de sentirse galego e galega e todas son necesarias. Son a candidata de todas as persoas que queren un cambio». También tuvo críticas para el PSOE, al que recriminó que tanto Pedro Sánchez como sus ministros habían visitado Galicia más veces en un mes para apoyar a Besteiro que en todo el resto del año: «Veñen aquí a traernos a súa crispación e liortas que non nos interesan. Estas eleccións van dos galegos e galegas».

Acompañada de sus cabezas de lista para las cuatro provincias gallegas: Olalla Rodil, Mercedes Queixas, Noa Presas y Luis Bará, así como de la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, Ana Pontón demostró en Fontes do Sar que se ve presidenta de la Xunta a partir del 19 de febrero. Antes, las urnas del día 18 serán las que dicten sentencia.