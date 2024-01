Alfonso Rueda promete construir 20.000 nuevas viviendas de protección oficial para el 2028

Rueda no desveló demasiados detalles sobre su programa electoral salvo una gran promoción de vivienda pública para esta legislatura Alberto López

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, desembarcó este sábado en Lugo para presentar el programa electoral del PPdeG de cara a las elecciones autonómicas del próximo 18 de febrero. El líder popular anunció que el documento redactado por su partido tiene 870 medidas que pretenden «dar aos galegos a tranquilidade de que o seu goberno cumpre as promesas e que seguirá facendo o que mellor se lle da, gobernar».

Rueda presidió el acto, celebrado en el Pazo de Feiras e Congresos de Lugo, de la mano de Elena Candia, portavoz del PP en el Concello, y Valentín García, el coordinador del programa electoral y uno de los ideólogos de cabecera del partido. Los tres coincidieron a la hora de apostar por «a Galicia de Rueda», un proyecto que «quere levantar a bandeira de Galicia con orgullo», según explicó el presidente.

Su gran promesa: la promoción de vivienda pública para esta legislatura

El secretario general destacó un punto de su programa por encima del resto: la vivienda. Rueda aseguró ante sus fieles que la Xunta promoverá la construcción de 20.000 nuevos inmuebles de protección oficial para el 2028, el fin de la legislatura. La Administración Autonómica levantaría 4.200 de estas viviendas, duplicando el parque, que actualmente está conformado por 3.800 casas. La inversión privada, apoyada por la Xunta, completaría la promesa construyendo 12.000 viviendas más.

«O Goberno central prometeu levantar 183.000 vivendas públicas na campaña das eleccións municipais. Desde entón, non volveron falar delas. Esa é a súa maneira de traballar, a das promesas incumpridas. Eu non quero ser presidente desa forma. Os nosos compromisos son realistas, e os galegos poderán pedirnos a partir do 19 de febreiro todo o que está aquí escrito», aseguró Rueda, señalando al documento de su programa.

Apoyo a los proyectos de Altri y de Alcoa

Rueda no adelantó muchas más medidas de este plan, pero sí se aseguró de incidir en varios compromisos que han mantenido desde hace años. Sobre todo, en el ámbito industrial. El secretario general recordó su apoyo al proyecto que Altri tiene planificado en Palas de Rei y volvió a insistir en que la fábrica de Alcoa debe quedarse en A Mariña.

El presidente hizo referencia al mitin de Sánchez, también hoy en Lugo, haciendo hincapié en la falta de propuestas claras del socialista sobre estos dos proyectos. «Hai ano e medio, Sánchez prometeume inversións para Altri, unha iniciativa vital para Lugo e para Galicia. Hoxe parece que non dixo nada sobre iso. Agradézolle que polo menos non mentise outra vez...», sostuvo.

Sobre Alcoa, Rueda explicó que «non se pode tolerar que se apoien proxectos deste tipo noutras comunidades e non en Galicia», reiterando su apoyo a la permanencia de la fábrica en A Mariña. «Alcoa non pode marchar da Mariña Lucense. Faremos todo o posible para que sexa así», añadió. Por eso, Rueda aseguró que la Xunta «promoverá a creación dun novo estatuto de empresas electrointensivas». No desveló si apoyaría una posible intervención estatal en la fábrica

Más de mil personas acudieron al mitin del PP en Lugo Alberto López

Rueda, a Sánchez: «Como se pode ter tanta cara tendo tanta responsabilidade?»

En el mitin, Rueda se refirió a la gestión de Sánchez al frente del Gobierno de España en numerosas ocasiones. «Como se pode ter tanta cara tendo tanta responsabilidade?», se preguntó el presidente. El popular insistió en que su partido «cumple as promesas».

«Non hai nada neste programa que non poidamos cumprir. Durante o proceso de redacción, no que traballamos codo a codo varios compañeiros, eu sempre lle dicía a Miguel [Corgos, conselleiro de Facenda]: Podemos facer isto? Temos os fondos? Porque non quería facer promesas que non puidera cumprir. Por iso estou seguro de que este programa está feito co esforzo dos galegos e non hai nada que non se poida facer», resumió.

Rueda presumió de la gestión del PPdeG en la Xunta durante los últimos 15 años frente a la falta de experiencia de BNG y PSdeG. «Nós non empezamos cunha folla en branco. Sabemos o que facemos. A nosa xestión aválanos. Sabemos o que se pode facer e o que non. Para prometer cousas sen un fondo firme xa están outros. Os galegos ven cada catro anos o que fixemos en Galicia e sempre acaban dando o seu apoio total. Porque están tranquilos sabendo que o seu Goberno fai o que mellor sabe facer: gobernar», comentó.

Proyectos en marcha de la Xunta

Rueda sacó también pecho de otros asuntos, como la bajada del paro en Galicia, el descenso de la tasa de abandono escolar o la «estabilidade» que, según él, transmite la Xunta en manos del PPdeG. «Onte coñecimos os datos do paro e son bos. Pero a min non me vale, porque segue habendo galegos que non atopan traballo. Nós faremos todo o posible para seguir reducindo esa cifra, incluíndo as labores de mellorar as posibilidades de retornar dos galegos na diáspora», indició Rueda, que hizo también hincapié en que «Galicia reduciu a taxa de abandono escolar en 16 puntos nos últimos 14 anos, achando xa cifras que estaban previstas para o 2029».

Rueda habló también de la deuda gallega, lanzando un dardo a Sánchez y a su pacto con Junts per Catalunya para la investidura: «En Galicia cerramos o ano con menos débeda da prevista. Non necesitamos que nola perdoen, coma outros. Pero se nos fan pagar 400 euros a cada galego para quitarlla aos cataláns a cambio do favor a Sánchez, teñen que compensarnos a todos!».

El presidente, finalmente, pidió el apoyo de los lucenses, «unha provincia que nunca falla» de cara a las elecciones del 18-F. «Que Galicia queremos? Esa é a pregunta que nos fixemos á hora de redactar este programa. E queremos unha Galicia con sentidiño, que é o que mellor nos define, contra os líos e o caos doutros gobernos que pretenden vir aquí a ensinarnos como gobernar», terminó.

Al evento central del PPdeG esta campaña acudieron conselleiros, senadores, congresistas y decenas de alcaldes. Rostros como José Manuel Baltar, Pedro Puy, Jaime de Olano, Juan Serrano, Ethel Vázquez, Julio García Comesaña, Ánxeles Vázquez y demás altos cargos del partido mostraban su total apoyo a Rueda, el heredero de Núñez Feijoo a cargo de la Xunta, que se presentará por primera vez como candidato a revalidar el asiento más codiciado de la política gallega.