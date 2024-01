Pedro Sánchez defiende en Lugo que con Besteiro en la Xunta «Galicia no rueda, Galicia vuela»

Jose Ramón Besteiro y Pedro Sánchez en el acto de Lugo este sábado Alberto López

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, arropó al candidato del PSOE a la Xunta de Galicia, José Ramón Besteiro, en Lugo, su ciudad natal. Ambos apelaron al voto de los indecisos para dejar a un lado la «resignación» y acudir a las urnas el 18 de febrero, porque «con un socialista en la Moncloa y otro en la Xunta, Galicia no rueda, Galicia vuela», sentenció Sánchez.

El salón de actos de la Facultad de Veterinaria se abarrotó de público dejando incluso a asistentes a las puertas del edificio. No era un acto electoral cualquiera, ya que el PSOE jugaba este sábado en la ciudad de Besteiro y en el lugar donde, como él mismo recordó, se presentó por primera vez hace 12 años a las primarias del partido socialista.

Pedro Sánchez fue el último en intervenir y, desde el inicio, se dirigió a los «gallegos que no saben qué hacer» pero que creen que el proyecto de la Xunta de Galicia necesita un cambio. «La abstención es que siga gobernando el PP». En las últimas elecciones autonómicas, en la provincia de Lugo la abstención fue de un 51 %. «Si Galicia vota, Galicia cambia», defendió. Aclaró también que hay muchas papeletas para un cambio en Galicia pero solo una para gobernar el cambio, la de Besteiro como presidente autonómico.

Para llegar a los gallegos que están en la «resignación», el presidente del gobierno hizo una intervención basada mayormente en datos económicos. Con la premisa por delante de que «España ni se rompe ni se hunde, España va en la buena dirección». Presumió de la reforma laboral, con la que el país está cerca de llegar a los 21 millones de personas trabajando, de la revalorización de las pensiones, de la subida el salario mínimo interprofesional, la ley de paridad o la ley de vivienda en la que están trabajando. «Gestionamos mejor la economía que la derecha porque la ponemos al servicio de la gente». Con más toques a la oposición, recordó que el PP votó en contra de algunas de sus medidas: «Votaron que no por la amnistía, ¿pero qué tendrá que ver la amnistía con revalorizar las pensiones?».

Centrándose en Galicia, recordó las inversiones estatales en la comunidad, como la bonificación de los usuarios de la AP-9, la llegada del AVE a Ourense, el impulso del corredor atlántico, el desbloqueo de la estación intermodal en Lugo o la electrificación del tren en la provincia. Además, mostró su apoyo al acuerdo entre los trabajadores y la empresa de Alcoa. «Hay pocas tierras como Galicia con tantas oportunidades y ningún gobierno como el de la Xunta que ha desperdiciado tantas como el Partido Popular», criticó.

El presidente del Gobierno se refirió a la oposición como «denostada y faltona», ante la que hay un gobierno con un rumbo claro y la promesa de hacer política, por lo que apeló a la «templanza». El socialista aseguró que la oposición hace «tanto ruido» porque quieren «desmovilizar al electorado progresista». Ante ello, defendió que «necesitamos líderes que transformen, no que administren», como es José Ramón Besteiro.

José Ramón Besteiro: «Estableceremos as 48 horas en atención primaria para que os enfermos non teñan que esperar para saber o que teñen»

El candidato del PSOE a la Xunta de Galicia, José Ramón Besteiro, con una «emoción desbordante» pidió pasar de la resignación a la ambición. Se presentó como el cambio y las soluciones para Galicia: «O BNG quere pero non pode, solo somos nós os que queremos e podemos». Puso como ejemplo constantemente el trabajo de Pedro Sánchez en la Moncloa y aseguró que con un gobierno socialista en Galicia, tendrá influencia «para traer ideas e proxectos para ao noso país».

Concretando en su provincia natal, aseguro que si es presidente autonómico «terminará a Galicia a dúas velocidades, para que non haxa diferencia entre a de costa e a interior». Presentó una lista de promesas entre las que destacó rescatar la sanidad pública. El PSOE establecerá una atención máxima de 48 horas en primaria. «Que termine e incertidume de moitos enfermos de non saber o que teñen, a espera para as consultas e as probas», explicó. También citó a Alcoa, como una empresa muy importante para la provincia, de la que el Gobierno está «moi pendente». Resaltó que el PSOE apoyó el acuerdo entre los trabajadores y la empresa «para garantir o seu futuro», del que estuvieron en contra PP y BNG.

Repasó asignaturas pendientes del gobierno autonómico, a las que el PSOE sí atendería. Como es en Lugo reactivar de forma inmediata el Plan Paradai, sacar adelante el Museo de la Romanización, terminar la obra de Porto Seco en Monforte de Lemos o licitar en los próximos años la autovía para conectar A Mariña. Además, prometió que extenderán por toda Galicia el modelo de residencias para mayores públicas de la Deputación de Lugo. Tampoco se olvidó del apoyo al medio rural o el reto de la recuperación de población a través, por ejemplo, del apoyo a empresas del sector primario como el forestal que tanto peso tiene en la provincia.

«O manual das cloacas do Estado padecino eu con anónimos»

Besteiro fue aplaudido a cada rato de su intervención, pero el público se puso de pie cuando se refirió a lo que le mantuvo tantos años fuera de política. Criticó al PP por utilizar el «manual das cloacas do Estado contra os rivales políticos». «O manual padecino eu con anónimos», sentenció. Ante una «política indigna», declaró que el PSOE sí puede presumir de un gobierno honrado, limpio y que no miente.

A la investigación a Besteiro también hizo referencia Lara Méndez, la segunda en la candidatura de Lugo al Parlamento: «O PP usou todas as artimañas para mandarte ao asilo político». Nombró personalmente a Elena Candia, quien entregó los anónimos en la Fiscalía: «Fallou como vocación política, xa que tiña que ter mirado ben a documentación, e tamén como xurista». La alcaldesa de Lugo, Paula Alvarellos, más tímidamente, le dijo a Besteiro que «levamos moitos anos esperándote».