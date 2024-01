Besteiro dice que liderará el cambio en la Xunta y no contempla ser vicepresidente

ZIPI ARAGON | EFE

El candidato del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, intervino esta mañana en un desayuno organizado por el Fórum Europa en Madrid, donde se mostró convencido de sus opciones de liderar el cambio de gobierno en la Xunta en las elecciones gallegas del 18 de febrero a pesar de que las encuestas mantienen a los socialistas por detrás de PP y BNG. La receta para ello, como concluyeron tanto él como el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, este fin de semana en la convención política celebrada en A Coruña, la receta pasa por una alta participación y mantener los votos recibidos en las elecciones generales de julio. «En Galicia se va a producir el cambio y lo va a producir el PSOE», manifestó.

Le presentó la vicepresidenta primera del Gobierno y número dos socialista, María Jesús Montero, quien destacó su «proyecto cargado de esperanza y de futuro» para optar a la Xunta, donde observa un «cambio necesario» liderado por él. La de Besteiro es una propuesta, señaló la ministra, que ofrece «crecimiento económico, igualdad y bienestar social», los tres motores que, a su juicio, impulsó el Gobierno en estos cinco años «y que han derrotado a las visiones más conservadoras». Apeló también al «reto apasionante» que tiene por delante después de, señaló, «catorce años de estancamiento».

El candidato lo resumió en tres ejes: apostar por la reindustrialización, con energía «barata, limpia y próxima» y una economía verde; el rescate de los servicios públicos, con prioridades en la sanidad pública, la dependencia y la vivienda pública; y la cohesión social y territorial, sin la que «no hay verdadera democracia», expuso. Sugirió también aquí una reforma del Estatuto (al menos, «uno más fuerte», indicó) y la reclamación de nuevas competencias.

Afirmó que el PP perderá su mayoría absoluta, y que el PSdeG tiene aún tiempo por delante para remontar en las encuestas hasta el 18 de febrero. Reclamó una alta participación y mantener los sufragios recibidos en las elecciones de julio para liderar ese cambio de gobierno. Preguntado sobre sus posibilidades el 18F, reconoció que no contempla «la opción» de que haya un relevo en el Gobierno autonómico si éste no es liderado por los socialistas, y que la opción de que lo haga el BNG con él como vicepresidente no le hace «sentir cómodo» porque esa situación «no se va a producir».

Besteiro descartó que la ley de amnistía que se debate en el Congreso pueda tener consecuencias electorales en su campaña a las gallegas. Y sobre este asunto le preguntaron por las declaraciones del líder socialista en Castilla-La Mancha y presidente en la comunidad, Emiliano García-Page, que situó al PSOE en «el extrarradio de la Constitución». «No comparto las manifestaciones de Emiliano, y no las comparte la inmensa mayoría de partido», recalcó.

Sí dijo entender que «pueda haber gente que no esté de acuerdo» con la amnistía, pero advirtió sobre la necesidad de «pasar página» para favorecer la convivencia. «Con el tiempo, yo creo que se nos va a dar la razón», añadió Besteiro, que defendió también la condonación de la deuda «a todas las comunidades autónomas»

Críticas a Feijoo

Montero aprovechó su intervención anterior para cargar contra Alberto Núñez Feijoo, un hombre al que vio «atrincherado en Galicia» y «dando imagen de político relativamente moderado» durante su etapa como presidente de la Xunta, y al que ahora observa «echado en brazos de un discurso radical» y «superado por la feroz competencia que tiene», tanto a nivel interno por quienes están «deseando que se pegue el batacazo definitivo para sustituirlo», como fuera de su partido, «con esa ultraderecha que le marca el paso en todo». La vicepresidenta advirtió, además, que se está deslizando «por una pendiente muy peligrosa» al negar la legitimidad del Gobierno, del Tribunal Constitucional o incluso del Congreso.

En cuanto a las palabras de Emiliano García Page, Montero reconoció «no compartir una estrategia en la que la notoriedad se hace a partir de la discrepancia». «Creo que ese no es el camino, el camino es ser capaces entre todos de frenar el avance de la derecha y de la ultraderecha», indicó.

Preguntada si Page sigue teniendo sitio en el PSOE, la número dos del partido reiteró que «no es bueno, no es adecuado que esa notoriedad sea a partir de estar confrontando con las estrategias del Gobierno y del partido». «A partir de ahí cada uno tiene que hacer su propia reflexión», añadió Montero, que consideró que el análisis del barón socialista «no se corresponde con la realidad».