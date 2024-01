Alfonso Rueda visto por sus allegados: un hombre «súper gracioso», impuntual y al que «le dejarías las llaves de tu coche o tu casa»

El candidato del PPdeG en las próximas elecciones gallegas del 18F, Alfonso Rueda, ha colgado en sus redes sociales un vídeo en el que personas muy cercanas a él le describen y cuentan su virtudes, e incluso algún defecto, destapando su lado más personal también con fotografías del álbum familiar.

Sus hijas, Beatriz y Marta, abren el fuego, declarando que es «una persona normal», «como cualquier otro padre», para después asegurar que, aunque parezca «súper serio» es en realidad «súper gracioso». Advierten, eso sí, el suyo no es un humor fácil: «Nadie entiende su humor, pero si lo entiendes es muy gracioso», dice su hija Marta. «Nadie lo capta hasta que le conoce de verdad», apoya Beatriz.

«Es fiel, si da una palabra de ''voy a hacer esto'', lo hace, ya puedes estar tranquila», cuenta después Lola de Valenzuela, madre del actual presidente de la Xunta, antes de que un amigo personal de Rueda, Marcos Sánchez, destaque de él su franqueza: «Si tiene algo que decirte, te lo dice directamente, sin acritud». «Es una buena persona», proclama otra amistad, Manuel Vázquez.

Otros testimonios lo definen como una persona sencilla, por ejemplo, el del camarero del bar donde suele desayunar cada mañana. «Cunha boa tortilla e unha cervexa, xa está contento», dice el exalcalde de Cambados, José Manuel Coures Tourís.

Otros excompañero y amigo del mundo político, José Benito Suárez Costa, revela el primer «defectillo»: «Non é puntual, pero tamén é o último que se vai», dice. «Es súper impuntual, no llega pronto a ningún lado», corroboran las hijas de Rueda, mientras que el exconselleiro Xesús Palmou, que fue su primer jefe, reduce esa falta a una mera «anécdota». Más críptico con los supuestos defectos es su amigo Marcos, que se limita a decir entre risas: «Mejor que conduzca yo siempre».

Dos expresidentes muy cercanos a Alfonso Rueda intervienen en el vídeo: el extitular de la Xunta y actual líder estatal del PP, Alberto Núñez Feijoo, y el expresidente del Gobierno central y del partido, Mariano Rajoy. Núñez Feijoo, con quien Rueda fue conselleiro, dice de él que «es una persona de la que te puedes fiar, que no te miente, a la que le dejarías las llaves de tu coche o de tu casa». Rajoy, por su parte, destaca su «enorme voluntad, que se sobrepone a las dificultades, le dedica muchas horas, es muy cercano, muy cordial». Afirma, además, que le tiene un gran aprecio, y revela que cuando están juntos habitualmente no hablan de política, aunque sí lo hacen mucho sobre deporte.

La influencia de su padre

El recuerdo de su padre, el también político del PP José Antonio Rueda Crespo, fallecido en el año 2012, también está presente en el vídeo. «O pai era un home de carácter tamén, iso che inflúe, naces practicamente na política», apunta Cores Tourís.

«El padre le decía que no, que no se metiese. Le inculcamos unos valores, entre ellos, tener una forma de ganarse la vida, que no fuese político y tuviese que quedarse allí porque no tenía vuelta. Está en la política porque quiere, porque le gusta», revela Lola de Valenzuela.

«Responsable», «traballador», «moi preparado», «cunha capacidade de traballo fóra do normal»... Son algunas de las virtudes que amigos y compañeros van desgranando en un vídeo de más de cinco minutos en el que se pueden ver fotos de infancia y juventud de Alfonso Rueda, y también muchas con sus hijas y su mujer, Marta Coloret. Ella es quien revela que las dos chicas le llaman «Papá Alfonsito», después de asegurar que «es fácil vivir con un político, porque en casa es Alfonso, deja el puesto fuera». Para Coloret, los momentos que más disfrutan juntos son aquellos en los que el candidato del PPdeG coge la moto y se van a algún sitio, y sin distracciones, logran ponerse al día, lo mismo que intentan en alguna «cena a deshoras», en la que coinciden.

La madre de Rueda cierra la ronda de confesiones sobre el candidato popular, asegurando que «es muy cariñoso», y que la llama muchas veces, aunque esté apurado, solo para saber cómo está.

A política e o seu día a día serían imposibles sen a xente que te quere, te arroupa e te axuda. Grazas por querer contalo, e aos que non saen, tamén. Sodes o máis importante pic.twitter.com/vkYQhHMa1H — Alfonso Rueda (@AlfonsoRuedaGal) January 24, 2024

Alfonso Rueda ha compartido el vídeo en su cuenta de la red social X, asegurando que la política y su día a día sería imposible sin la gente que lo quiere, arropa y ayuda. «Sodes o máis importante», afirma.