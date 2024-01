Diana Nogueira: «Para ser una buena modelo, lo primero que hace falta es educación»

Diana Nogueira, lleva años instalada en Vigo, su ciudad natal, después de vivir en Santiago y Madrid.

Empieza Diana Nogueira (Vigo, 1975) el año y la entrevista diciendo que «el 2024 hay que intentar pintarlo bonito», pero continúa reconociendo que «la belleza es muy relativa». Y de belleza ella sabe mucho. Fue Miss Galicia 1999, quedó finalista en el certamen de Miss España y representó al país en Miss Universo ese mismo año.

Ahí fue donde aprendió lo de que «la belleza es relativa». «En Miss Universo, al ver a chicas tan diferentes me quedé alucinada y me di cuenta de que la belleza, además de personal, es cultural», cuenta. Ahí también descubrió que la moda iba mucho más allá de la apariencia: «No basta con ser guapa. Para ser una buena modelo, lo primero que hace falta es educación», deja claro.

De eso han pasado casi 25 años y Diana continúa con su carrera como modelo, actriz y presentadora. Algo que ha compaginado durante todo este tiempo con su «vena de emprendedora». «Es una faceta que tuve desde muy joven. He tenido varios negocios y, ¡no veas lo que aprendes!», relata.

De todas estas profesiones, ninguna era la que ella soñaba de niña: «Quería estudiar Medicina, pero las notas no me daban ni por asomo», reconoce. Por eso, cursó el grado superior de Técnico Especialista en Anatomía Patológica: «Cuando terminé, decidí dejar la tele y la moda para seguir estudiando o ponerme a trabajar en un laboratorio». Lo que no esperaba era que el concurso al que se iba a presentar «a modo de despedida» se convirtiese en su trampolín a la fama: «No contaba que terminase siendo proclamada Miss Galicia. De ahí fui a Miss España, quedé finalista, y mi sorpresa fue que me llamaron para ir a Miss Universo», recuerda.

Reconoce que a los concursos como el que ella ganó «habría que darles un cambio, actualizarlos». Pero esta metamorfosis, señala, va más allá de los certámenes: «La moda en general ha cambiado muchísimo. Las redes sociales le han dado un vuelco tremendo a la industria. Ahora es más inclusiva y con un espectro mucho más amplio», explica. «Cualquiera puede ser modelo y eso es maravilloso», sentencia.

Asegura que ella misma ha notado ese cambio de paradigma: «Yo trabajé como modelo en la época de las famosas top de los años 90. En aquel entonces sería impensable que hoy, a mi edad, siguiese trabajando. La carrera de una modelo terminaba a los 30». Contra este pronóstico, ella sigue en el mundo de la moda, ahora también detrás de las pasarelas: «Mi proyecto Model Studio es una escuela de formación no solo para modelos, sino para cualquiera que quiera tener conocimientos de moda, desde una perspectiva realista, práctica y creativa», explica.

Aunque a día de hoy cambiaría más de una cosa, reconoce que volvería a aquel «bendito concurso, que sin ser ganadora, supuso un trampolín grandísimo en el mundo de la moda». «Una no se puede arrepentir de algo que te ha hecho vivir y aprender», concluye.

