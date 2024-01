Las ayudas a jóvenes desempleados para el carné de conducir podrán pedirse del 24 de enero al 30 de septiembre

PACO RODRÍGUEZ

La Xunta ha convocado las ayudas para facilitar la obtención de los permisos de conducir B, C y D a personas jóvenes sin empleo que residan en Galicia. Podrán solicitarse a partir de este miércoles 24 de enero, y hasta el 30 de septiembre, salvo que se agote antes el crédito. La iniciativa tiene un presupuesto total de 800.000 euros.

La cuantía de las ayudas dependerá del tipo de permiso. Serán de 400 euros en el caso del carné B (automóviles), 650 para el C (camiones) y 1.300 para el D (autobuses). En caso sacar más de un permiso, también podrá recibirse más de una ayuda, ya que son acumulativas.

Para poder solicitar estos apoyos económicos es necesario ser mayor de edad y no haber cumplido aún los 31. Es decir, los beneficiarios deben tener entre 18 y 30 años. Además deben estar empadronados en un concello gallego desde hace al menos un año y no estar trabajando, ni por cuenta propia ni ajena. En cuanto al carné para el que requiera la ayuda debe haberlo aprobado y obtenido con fecha de expedición entre el 1 de enero del 2023 y el momento de presentar la solicitud, lo que deja una horquilla temporal que incluye todo el año pasado y los primeros nueve meses de este.

Las solicitudes se presentarán obligatoriamente por medios electrónicos, a través del formulario disponible en la sede digital de la Xunta. Y las ayudas se otorgarán en concurrencia no competitiva. Es decir, no se compararán peticiones, si no que se darán a quienes cumplan los requisitos exigidos, hasta que se agote el crédito. El único criterio de prioridad será, por tanto, la fecha y hora de presentación de la solicitud. En caso de que se agote el presupuesto, esto se publicará en el Diario Oficial de Galicia y en la página web http://xuventude.xunta.es.

Estas subvenciones serán compatibles con otras que concedan otros organismos públicos y privados también para financiar la obtención de carnés de conducir, siempre y cuando sumadas no superen el coste total que pagó el solicitante por sacar el permiso.

O carné de conducir é un requisito indispensable en moitos traballos, e na @Xunta queremos mellorar as oportunidades laborais da mocidade.



Lanzamos unha nova edición das axudas para sacar o carné de coche, camión ou autobús. Entre 400 e 1.300 € que poden solicitarse desde mañá pic.twitter.com/33veRYmHKB — Alfonso Rueda (@AlfonsoRuedaGal) January 23, 2024

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que este martes asistió a una práctica de conducción para incentivar a la juventud a sacarse el carné, destacó que estos permisos son «requisito indispensable» en muchos trabajos y enmarcó esta línea de ayudas en el interés del Ejecutivo gallego por mejorar las oportunidades laborales de los más jóvenes.