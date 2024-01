Vox asegura que le disputa el voto en las elecciones gallegas al BNG

CESAR QUIAN

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha introducido una variable novedosa en el análisis preelectoral de los comicios autonómicos gallegos al asegurar que los parlamentarios que pudiera obtener su formación en Galicia serían a costa de las opciones del BNG. En una comparecencia en Madrid ante los medios de comunicación tras la reunión del comité ejecutivo nacional de su formación, Garriga ha tratado de contrarrestar la llamada a la concentración del voto y al voto útil que está llevando a cabo el PP, asegurando que «todos los escaños que las encuestas atribuyen a Vox se juegan contra el BNG. Cada voto a Vox aleja cada vez más un gobierno de la izquierda, luego el voto útil en Galicia es votar a Vox para protagonizar ese cambio que merecen los gallegos», dijo en su intervención.

Galicia es la única comunidad autónoma en la que no hay representación alguna de Vox en su parlamento autonómico, reduciéndose toda su presencia institucional en todo el territorio a una concejala en la corporación municipal del concello de Avión. Pese a dicho antecedente electoral, Ignacio Garriga recalcó que «Vox tiene muchísimas posibilidades de entrar en el Parlamento de Galicia, y lo vamos a hacer».

Con su afirmación, Garriga quiso deslegitimar las peticiones que desde la cúpula del PP se llegaron a hacer a Vox de que no concurriese a las elecciones gallegas para concentrar el voto de centro-derecha en las candidaturas populares, así como las peticiones al electorado de que acumule el voto de dicho espectro político en las listas de Alfonso Rueda para evitar que con su dispersión las formaciones de izquierda ganen opciones de formar Gobierno.

«Es que, ¿hay gallegos que no tienen derecho a ser representados en el Parlamento regional?», se preguntó el secretario general de Vox en alusión a las candidaturas de su partido. «Nos parece una imprudencia y una actitud antidemocrática que se diga que la tercera fuerza política nacional no tenga derecho a presentarse ¿Por qué no quieren que Vox se presente?», insistió. Para él, «tras la entrada de Vox en cinco gobiernos autonómicos, hemos demostrado que se puede cambiar a mejor, que se puede acabar con las políticas que arruinan a los españoles».

En las últimas elecciones generales Vox obtuvo en Galicia 77.014 votos frente a los 116.381 del 2019, sin que en ambos casos las papeletas recibidas fuesen suficientes para obtener representación. En los comicios autonómicos del 2020 Vox, que hizo una campaña de presencia más activa que en otras citas, sumó 26.797 votos, un 2,05 % del total que le dejó a casi tres puntos de alcanzar el mínimo necesario para entrar en el reparto de escaños en el Parlamento gallego.