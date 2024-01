Sumar aprecia síntomas de cambio en Galicia y llama a votar como en las generales

Lavandeira jr | EFE

La candidata de Sumar a la Xunta, Marta Lois, afirmó este lunes que hay «síntomas de cambio» político en la sociedad gallega. Señaló entre ellos la manifestación contra el vertido de pélets celebrada el domingo, en la que advirtió «un grito unánime de clamor contra as políticas nefastas, contra as mentiras e contra a incompetencia do PP».

Lois consideró que «chegou o momento dese cambio» en la Xunta, porque la movilización fue un precedente de lo que «vai ocorrer o 18 de febreiro». A juicio de la candidata de Sumar, «se os galegos votan como votaron o 23 de xullo», en las últimas elecciones generales, con un «voto progresista», llegará un «cambio histórico» en Galicia.