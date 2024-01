El PSdeG lanza un vídeo que ironiza con que «Rueda de reposto non hai»

El PPdeG ha tirado en esta precampaña del eslogan «Galicia Rueda», aludiendo al apellido de su candidato, Alfonso Rueda, y lanzó un vídeo con decenas de miles de reproducciones en el que el presidente aparece conduciendo un bus que simboliza la comunidad.

El PSdeG ha entrado hoy lunes en el juego de palabras con un vídeo en el que su candidato, José Ramón Gómez Besteiro, aparece conduciendo un bus al que se le ha pinchado una rueda. Conduce al ritmo de una canción de Tina Turner, You are simply the best, que también hace un juego de palabras con su apellido.

El vídeo fue presentado por el secretario general del PSdeG, Valentín González Formoso, que pidió que se interprete en clave de «humor galego», de retranca.

Formoso consideró que Besteiro ha salido reforzado de la convención política que el PSOE organizó este fin de semana en A Coruña, y reprochó a los populares que hayan votado en contra de medidas del Gobierno central como la actualización de las pensiones cuando gran parte de la población gallega depende de esas prestaciones. «Como se vai presentar Rueda nas vilas e mirar á faciana a xente e decirlle que cando o Goberno quere subir as pensións os seus deputados votaron en contra?», se preguntó.