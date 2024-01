La polémica pregunta del mir que ha indignado hasta al Ministerio de Sanidad

Examen mir el pasado sábado en Santiago XOAN A. SOLER

«Médico de 50 años que con frecuencia acumula retraso de dos horas en la consulta, creando algún conflicto, aunque es el que tiene menor cupo de pacientes. Empieza su jornada laboral antes de la hora para planificar y adelantar su trabajo, pero siempre es el último en salir. Explica: 'no soporto dejar algo a medias, soy muy perfeccionista, tengo muchas cosas que hacer además de las visitas (burocracia, papeleos) y no tengo tiempo para nada más. No sé cómo lo hacen mis compañeros que tienen familia, aficiones... '. En la exploración se aprecia una preocupación por los detalles, el orden y las normas, una incapacidad para discernir lo que es urgente y prioritario de lo que no lo es, una conducta inflexible y una incapacidad para delegar. ¿Cuál de las siguientes sería la orientación diagnóstica?: 1. Trastorno esquizoide de la personalidad. 2. Trastorno narcisista de la personalidad. 3. Trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad. 4. Trastorno de la personalidad no especificado».

Esta es una de las 210 preguntas que tuvieron que responder los médicos que realizaron el mir el pasado sábado y que ha indignado a toda una especialidad: la medicina de familia. En un momento en el que la sobrecarga asistencial de la primaria está en pleno debate y en el que el estrés de los profesionales es una realidad, esta cuestión ha provocado una oleada de quejas. Las respuestas por parte de estos facultativos en las redes sociales no se han hecho esperar: «La famosa pregunta del mir sobre el médico de 50 años no hay por dónde cogerla. Lo tiene todo: falta de respeto hacia una especialidad, hacia quienes sufren o han sufrido algo similar, sobrediagnóstico o culpabilizar al trabajador por sus condiciones laborales», explica Raúl Calvo, médico de familia.

La famosa pregunta del MIR sobre el Médico de 50 años de AP: es que no hay por donde cogerla. Lo tiene todo: falta de respeto hacia una especialidad, hacia quienes sufren o han sufrido algo similar, sobrediagnostico, culpabilizar al trabajador por sus condiciones laborales… — Raul Calvo Rico (@RaulCalvoRico) January 22, 2024

«Para mí lo maravilloso de la famosa pregunta mir es lo bien que describe que la situación en la que se encuentran la mayoría de las consultas de familia es patológica», explican en la cuenta sanitaria 1cada8horas. «Esta pregunta mir es para animar a los médicos graduados a elegir medicina de familia», señala el profesional de familia Ángel López Hernanz. «De verdad? Hacer esta pregunta en el mir me parece como poco, cachondeo», cuenta Javi Val, médico y miembro de la sociedad científica Semergen.

Pues a mí, lo maravilloso de la famosa pregunta Mir, es lo bien que describe que la situación en la que se encuentran la mayoría de las consultas de familia es patológica. — 1 cada 8 horas (@1cada8h) January 22, 2024

Narcisismo de hospital

Entre los profesionales de atención primaria de Galicia la cuestión no ha pasado desapercibida, «agora mesmo o estamos comentando no grupo de wasap da xunta diretiva», explica Jesús Sueiro, vocal de Agamfec, quien de esta pregunta concluye que, «o que ten un trastorno de personalidade é quen a fixo». Para este especialista de familia, que trabaja en el ambulatorio Concepción Arenal de Santiago, el enunciado de la pregunta es la descripción de un médico de primaria «feita por un médico de hospital», y lamenta que exista todavía esa sensación de «superioridad, narcisismo e presunción», lo que se revela un síntoma de la situación en la que se encuentra ese nivel asistencial.

«Ofensiva e descritiva», así define la cuestión Sueiro, quien no descarta algún tipo de comunicado por parte de la Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria (Agamfec), a la que pertenece. Aunque no es generalizado, detrás de esta pregunta se esconde, «certo ambiente hospitalario e certa visión que se ten da primaria».

Esta pregunta es lamentable y una falta de respeto a todos los profesionales de Atención Primaria que siempre son "los últimos en salir", con unas consultas infinitas y un compromiso más infinito aún con sus pacientes.



Ahora bien, creo que hay que explicar cómo se ponen las… pic.twitter.com/3byTqS3jvL — Javier Padilla (@javierpadillab) January 22, 2024

La polémica ha llegado al Ministerio de Sanidad y el propio secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, quien además es especialista en familia, salió al paso en uno de sus perfiles definiendo esta pregunta como, «lamentable y una falta de respeto a todos los profesionales de atención primaria que siempre son 'los últimos en salir', con unas consultas infinitas y un compromiso más infinito aún con sus pacientes». «Lo último que necesita la situación de la primaria es una caricatura en forma de pregunta que obvie que lo que se dibuja como 'caso clínico' es la realidad forzada cotidiana de miles de profesionales tan comprometidos como maltratados», concluye el segundo del Ministerio.