La CRTVG invita a PP, BNG, PSOE, Sumar y Podemos al debate electoral del 5 de febrero

Los siete participantes del debate electoral emitido en la TVG en las pasadas elecciones autonómicas del 2020

A cinco bandas. Así es el debate electoral que la CRTVG ha propuesto para el 5 de febrero. La radiotelevisión pública gallega ha invitado a la cita a PPdeG, BNG, PSdeG, Sumar Galicia y Podemos Galicia, siguiendo, apuntan, «o criterio da Xunta Electoral».

La CRTVG explica que según esos criterios, populares, nacionalistas y socialistas son «forzas políticas representativas», por haber sacado escaños en las últimas elecciones equivalentes a las del próximo 18 de febrero, es decir, las autonómicas del 2020. Recuerda que obtuvieron 42, 19 y 14 diputados, respectivamente.

Por su parte, Sumar y Podemos acudirían en calidad de «grupos políticos significativos», es decir, formaciones aunque no obtuvieron representación en las últimas elecciones gallegas, sí tuvieron un porcentaje significativo de voto en Galicia en comicios posteriores, superando el 5 %. En este caso, argumenta la CRTVG, Sumar y Podemos integraron en las elecciones generales del pasado julio una misma coalición que logró en la comunidad el 10,92 % del voto válido.

«Nun escrito do 20 xaneiro, a Xunta Electoral confirma que ambas coalicións deben ter a consideración de grupo político significativo a efectos de cobertura dos medios públicos no ámbito galego. Ningunha outra formación fóra das citadas logrou máis dun 5 % do voto en Galicia en ningún dos comicios posteriores ás últimas eleccións autonómicas», señala el ente público, en una explicación que avala que no sean invitadas otras fuerza que concurren a las elecciones como Vox, Espazo Común Galeguista, o Democracia Ourensana.

Marta Darriba y Alejandro López como moderadores

Tal y como ya se había anunciado, el debate se celebrará el lunes 5 de febrero, a las 21.30 horas, en el estudio 300 de San Marcos.

Se organizará en torno a tres bloques temáticos. Uno de políticas económicas y presupuestarias, empleo, industria y transición ecológica; otro de políticas sociales y financiación del bienestar, fiscalidad, educación, sanidad, igualdad y lengua; y un tercero sobre modelo institucional, pactos, gobernabilidad y voz de Galicia en el Estado.

Los encargados de moderar el debate serán los periodistas Marta Darriba, redactora jefa, y Alejandro López, subdirector del Área de Informaicón e Documentación de la CRTVG.