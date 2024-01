El PP se moviliza con Rueda ante unas elecciones gallegas que ven decisivas para España

Miguel Villar

La aparición por sorpresa de Alberto Núñez Feijoo, cuya presencia estaba prevista mañana, ha relanzado la 26 interparlamentaria del PP, que se celebra en Ourense por primera vez y es una muestra del apoyo de todo el partido a la candidatura de Alfonso Rueda en unas elecciones gallegas que consideran decisivas para España.

El candidato del PPdeG ha mantenido casi todo el día -hasta su aparición a última hora de esta tarde- una agenda aparte con actos en varios puntos de Galicia. En Lugo, en una comida-mitin ante unos 320 comensales se acordó de la llegada del presidente del Gobierno este fin de semana a A Coruña: «Estou encantado de que [Pedro Sánchez] veña a Galicia, pero gustaríame que respondese a tantas cousas que lle estamos preguntando e non responde. Cantas demandas que fixo para Galicia e para Lugo incumpridas nestes anos, cantas promesas que logo non se materializaron...». En este sentido, apuntó que Sánchez «seguro que virá e fará unha gran promesa, pero xa son moitas cousas prometidas e que logo non se cumpren».

Defendió además Rueda en ese encuentro con militantes su trabajo en la Xunta, frente a la gestión del Ejecutivo central y sus cesiones a los independentistas: «Nós temos presupostos e podemos seguir cunha Galicia equilibrada e cambiando as cousas con sentidiño, pero en cambio no Goberno central non terán orzamentos ata que non se faga o importante, que é a lei de amnistía, e logo xa preparán unhas contas e virán a axudas. Eu non quero unha Galicia así».

Además de Feijoo y Rueda, el otro protagonista del día en el encuentro de Ourense fue Miguel Tellado, portavoz del PP en el congreso. La alusión que hizo la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, a su alopecia llevó incluso a que hiciese declaraciones aunque no estaba previsto. Atribuyó el comentario al «nerviosismo» de los socialistas y se preguntó qué pasaría si él hiciese alusión al aspecto físico de una mujer del PSOE.

Más allá de ese intercambio, la clave del día fueron el apoyo a Rueda y la importancia de las elecciones gallegas. La dirección de los populares deslizó ese mensaje antes incluso de que arrancase el cónclave, a través de su vicesecretaria de Organización Territorial, Carmen Fúnez, quien señaló que la mayoría absoluta de Rueda será un «factor de cohesión territorial y social» en España, y una garantía «de la convivencia y de la concordia para todos».

En esa línea abundó la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, quien afirmó que la interparlamentaria «no es un punto de llegada, es un punto de partida para una Galicia mejor y una España mejor». Una Galicia de la que es preciso extraer «recetas» que aplicar «en el reto de la política nacional», añadió.

Gamarra fue crítica con el PSOE, que este fin de semana celebra su convención política en A Coruña. Allí, dijo, «van a cambiar Suresnes por Waterloo». En A Coruña, el partido que dirige de Pedro Sánchez «está cambiando su proyecto histórico y asume el de Puigdemont». «Le quieren llamar cogobernanza, pero se queda en que Puigdemont chasquea los dedos y Sánchez obedece, en eso ha quedado el Partido Socialista».

Gamarra usó más munición contra el PSOE, al que acusó de entregar las competencias de inmigración en Cataluña a Junts, un partido al que los socialistas tacharon de xenófobo. También les reprochó un ataque «intolerable» contra la judicatura, o la puesta en marcha de la amnistía, contra la que el PP será un dique de contención.

Gamarra afirmó que el PSOE «se acerca al independentismo, pero se aleja de los españoles y del proyecto común de España que vamos a seguir defendiendo». De sus palabras se deduce que el PP espera un fuerte desgaste de los socialistas, pero no entró en las acciones concretas que va aplicar su partido para aprovechar ese desgaste, más allá de esperar a que se agrave.

Gamarra cerró la inauguración de la jornada. Antes hablaron la secretaria general del PPdeG, Paula Prado, y el presidente del partido en Ourense, Luis Menor, que ejerció de anfitrión.

Si Gamarra se refirió a Tellado para mostrarle su apoyo tras el comentario de Montero, que describió como la «ira del socialismo», Prado se refirió a él en «el día de los piropos» como «mujer que ha engordado por la menopausia» para «reivindicar la diversidad del físico».

Prado reivindicó al PPdeG como modelo para España, y destacó tres medidas a exportar: la gratuidad de las escuelas infantiles, la comprometida gratuidad de la primera matrícula de todas las asignaturas en la enseñanza universitaria, y un calendario de vacunación del que se puede «presumir» a nivel internacional. Galicia, añadió, es el «mejor ejemplo de España» de los que pueden lograr las políticas del PP, con un «Gobierno eficaz apoyado por un leal y eficiente grupo parlamentario».

Menor agradeció a la decisión de la dirección de elegir Ourense para celebrar la interparlamentaria y advirtió que la provincia, en la que el PP suele obtener resultados electorales que rozan el máximo en Galicia y España, desplegará «un batallón de xente riquiña» para lograr la primera mayoría absoluta de Alfonso Rueda.

Durante la tarde se han sucedido las charlas en las que el partido ha analizado distintos aspectos de la política española, y en las que han participado los conselleiros del Gobierno gallego, antiguos miembros del mismo como Pedro Puy o Francisco Conde, y otros responsables del PP procedentes de distintos puntos de la geografía española.