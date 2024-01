Polémica en enfermería al no incluir el Sergas la última oferta en las listas para contratar

Oposiciones de enfermería en Silleda a mediados del año pasado. Sandra Alonso

El Sergas actualiza cada año las listas de contratación de su personal. Esto permite que los profesionales incorporen los méritos de los últimos doce meses, bien sea tiempo trabajado o bien las notas de la última oposición u otra formación. Así pueden escalar puestos y optar a mejores contratos. Estos días el colectivo de enfermería empezó a movilizarse al comprobar que en la actualización provisional de estos listados no se incluían las calificaciones obtenidas en la última oferta pública de empleo (OPE), cuyo examen se hizo el 25 de junio del 2023. «Era tipo test, polo que o 26 xa tiñamos as respostas provisionais», explica Ana, enfermera del área sanitaria de Santiago.

El motivo por el que no se incluyeron estas notas de la OPE es porque son provisionales, pero los profesionales no lo ven así. «Hai xa dous meses que acabou o prazo de reclamacións», recuerdan. No incluir estas notas supone tener en cuenta la oposición del 2019, a la que muchos no se habían ni presentado. «Eu rematei a carreira no 2018, polo que non me presentei, así que só teño os cinco puntos do galego», cuenta Ana.

Hay otro motivo que hace que los enfermeros estuviesen más alerta. Y es que se prevé que en febrero salgan numerosas vacantes —es decir, interinidades— para cubrir la reducción de jornada de los trabajadores del Sergas de este año. Son 49 horas menos, que sumadas a las 21 que se redujeron en el 2023, obligan a hacer muchas contrataciones. «Los que hemos estudiado e hincado los codos nos vemos perjudicados», al no incluirse las notas del 2023, señala Diego, profesional del área de A Coruña.

Tras este malestar, el Sergas ya ha trasladado a los sindicatos que tendrá en cuenta la nota de la última OPE, es decir, la del pasado mes de junio. «Una vez se publiquen las listas de contratación definitivas, que sí tendrán relevancia a efectos de llamamientos, la fase oposición ya estará cerrada y se incorporará esta última nota OPE a las listas definitivas de selección temporal de la categoría de enfermería», apuntan desde el Sergas.

La Xunta defiende además el trabajo que está llevando a cabo para mantener el concurso de traslados abierto y permanente, y la actualización anual de las listas de selección temporal, «con gran esfuerzo por parte del personal de recursos humanos del Sergas». En otras comunidades, recuerda la consellería, se han suspendido estas baremaciones puesto que la OPE masiva que está en marcha está condicionando la actuación administrativa, por lo que pide «comprensión».