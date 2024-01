Alfonso Rueda pide a Sánchez que responda por las promesas a Galicia que no se han cumplido

Alfonso Rueda con la número 1 de la lista del PP por Lugo, Elena Candia Óscar Cela

Alfonso Rueda participó este sábado en Lugo en una comida mitin celebrada en uno de los lugares más fieles para el PP de Galicia y de España. Tanto, que la tradicional comida que promueve el PP lucense con los militantes de la zona rural del municipio, y que se celebra siempre en primavera, se organizó en esta ocasión en solo seis días. Rueda se rodeó de los suyos justo el fin de semana en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desembarca en Galicia para participar en A Coruña la convención política del PSOE y así impulsar la candidatura de Besteiro.

El candidato popular ofreció, ante unos 320 comensales -militantes de las 54 parroquias de Lugo- un discurso corto pero con claros mensajes dirigidos tanto a sus rivales políticos, como a los presentes en la comida y a los gallegos. Y se acordó de la llegada del presidente del Gobierno: «Estou encantado de que [Pedro Sánchez] veña a Galicia, pero gustaríame que respondese a tantas cousas que lle estamos preguntando e non responde. Cantas demandas que fixo para Galicia e para Lugo incumpridas nestes anos, cantas promesas que logo non se materializaron...». En este sentido, apuntó que Sánchez «seguro que virá e fará unha gran promesa, pero xa son moitas cousas prometidas e que logo non se cumpren».

La política del Gobierno

Como contraposición, el presidente de la Xunta dijo que los políticos «traballan con feitos», y puso en valor el anuncio que hizo esta semana para los alumnos de Galicia tengan matrícula gratuita para estudiar en todas las universidades gallegas: «Deste xeito, todas as personas que entren nunha gardería e ata que saian da universidade, terán a educación gratuíta en Galicia».

En este sentido puso en valor los presupuestos que acaba de aprobar el gobierno gallego y que, dijo, aportan soluciones reales a la vida de las personas, señalando, ante un foro rural como el lucense, que en los Orzamentos se recogían ayudas a los productores de carne. «Nós temos presupostos e podemos seguir cunha Galicia equilibrada e cambiando as cousas con sentidiño, pero en cambio no Goberno central non terán orzamentos ata que non se faga o importante, que é a lei de amnistía, e logo xa preparán unhas contas e virán a axudas. Eu non quero unha Galicia así», explicó Rueda. El candidato popular expuso a los militantes de Lugo que el PP no podía perder el tiempo «na política do barullo e da contaminación, falando de cousas que non lle interesan aos galegos».

Besteiro y los pélets

El presidente del PPdeG acusó a la oposición de «lanzar mensaxes negativas, de manchar o nome dunhas das mellores cousas que temos en Galicia só por intereses electorais», y señaló al candidato del PSdeG a la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro, quien reclamó que el gobierno gallego ejecutase una campaña para que los consumidores recuperen la confianza en los productos del mar de Galicia, después de la llegada de pélets a las playas gallegas. «Pero hai que preguntarse por que perderon esa confianza, quen estivo dicindo burradas? Claro, agora dámonos conta. Non se debería xogar coas cousas do comer, porque en pouco tempo pódese botar por terra o que costou moito tempo conseguir». Y ante los aplausos de los asistentes del rural de Lugo afirmó: «Galicia sabe a mar e viva o produtos do mar».

El también presidente de la Xunta anunció que el ejecutivo autonómico solicitó al Gobierno central que inicie el proceso para exigir responsabilidades por daños medioambientales en el dominio público marítimo-terrestre a quien corresponda por el vertido de pélets que afecta a las costas gallegas. La solicitud se hizo por escrito al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico en base a la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de responsabilidad ambiental en calidad de parte interesada.

Rueda recordó que es el Gobierno estatal quien tiene las competencias para actuar frente a un episodio de contaminación marina y, por lo tanto, el que tiene que evaluar los posibles daños medioambientales del vertido y la responsabilidad de los costes que ahora mismo están sufragando las Administraciones.

Rueda en la comida mitin de Lugo Óscar Cela

«Lugo es la infantería del PP e véñovos a pedir axuda»

Alfonso Rueda tuvo palabras de agradecimiento a la dirección del PP de Lugo y a sus militantes, recordando que en las últimas elecciones generales el partido obtuvo en esta provincia el mayor porcentaje de voto de toda España (50,3 %).

Pero como viene haciendo en los últimos mítines, Alfonso Rueda apeló a que no hay nada ganado en la batalla electoral del 18 de febrero y pidió un nuevo esfuerzo a los militantes populares lucenses: «Non perdamos o tempo, nin nos deixemos asustar. Aquí está a infantería do PP e véñovos a pedir axuda», confesó el líder del PPdeG.

En el mismo sentido habló la presidenta del PP de Lugo y número 1 en la lista por la provincia, Elena Candia, quien afirmó que había simbiosis entre su partido y los lucenses: «Lugo leva moitos anos demostrando que o PP é o proxecto que máis se parece ás súas necesidades, o que demostra que o PP pode irse tranquilo de Lugo».

Candia recordó el cambio de alcaldesa de Lugo que se produjo esta semana, con la renuncia de Lara Méndez para ir en la lista del PSOE a las elecciones gallegas, y la entrada como regidora de la número 3 de la lista municipal socialista, Paula Alvarellos, con el apoyo del BNG. Indicó ante sus militantes que la manera de actuar tanto del PSOE como de sus socios nacionalistas «non a quero para a Xunta de Galicia».

Y expuso que mientras los socialistas cambiaban, «de forma lexítima», una alcaldesa a través de cuatro renuncias y una dimisión, los nacionalistas aprovecharon los días que estuvo Rubén Arroxo como alcalde en funciones «para colgar a bandeira Palestina, incumprindo a lei», y repartiendo fondos para sus amigos los fondos para las fiestas rurales.

El PP de Lugo entregó el premio Serafín Pena Souto al que fue trabajador de Correos durante más de 40 años Manuel Rodríguez Arias Óscar Cela

Reconocimiento a un veterano militante popular

La décimo cuarta edición de la comida mitin del PP de Lugo del rural se celebró en enero porque, según dijo Candia, los militantes le habían pedido cambiar de fechas ya que en la primavera estaban en plena faena de ensilado, y en el invierno tenían menos trabajos agrarios. La comida, que costó 35 euros por asistente, sirvió también para rendir homenaje a un destacado militante.

Se trata del premio Serafín Pena Souto, que da nombre a un histórico concejal del PP. El lucense al que se le entregó este año el galardón fue a Manuel Rodríguez Arias, trabajador de Correos durante más de 40 años, y militante activo del PP de Lugo, llegando a ir en alguna lista electoral municipal y siendo pedáneo cuando gobernaban los populares en la ciudad. Recibió el premio de manos de Rueda y de Candia, y apuntó: «Estou xubilado, pero non retirado, e traballarei para manter a maioría absoluta na Xunta».