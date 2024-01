Rueda reúne a los 92 candidatos del PPdeG en Pontevedra y llama a movilizarse: «Van a por nós»

Ramón Leiro

El PPdeG lució su consabido poder de convocatoria hoy viernes en Pontevedra, con un acto multitudinario en el que se reunieron los 93 componentes de sus listas —suplentes incluidos— para las autonómicas del 18F. Dijo Alfonso Rueda que, «a un mes menos un día das eleccións, facía falta mostrar potencia, e estamos demostrando potencia».

Pero de inmediato advirtió contra la complacencia porque «non hai nada gañado» y «van a por nós. Nos disparan. Hai unha semana nos disparaban inxustamente con moitas mentiras, demagoxia e inxustiza. Non solo a nós, a xente do mar, e deulles exactamente igual», dijo en referencia al vertido de pélets. Afirmó que la Xunta hizo «as cousas ben» y después de una semana «veuse quen tiña razón».

Rueda se refirió al «desembarco» en Galicia de Pedro Sánchez y sus ministros este fin de semana. «Xa era hora de que viñeran a Galicia», ironizó antes de advertir que escuchará «con atención» lo que vayan a decir, «aínda que sexa para prometer todo o que non fixeron en cinco anos».

También ironizó sobre los partidos rivales diciendo que desconoce quiénes son, «porque se multiplican» y ni son capaces de ponerse de acuerdo para presentarse en coalición, aunque luego «haberá que crer que se poden poñer de acordo para gobernar». Se refirió además al «independentismo enfurruñado», el BNG, que va al País Vasco «a pedir que liberen aos presos que mataron a tantísimos galegos».

Frente a ellos, Rueda elevó al PPdeG a garante de la estabilidad. Destacó el trabajo y la dedicación de los otros cabezas de lista: Diego Calvo (A Coruña), Elena Candia (Lugo), Elena Ribo (Ourense) y Patricia García (número 2 por Pontevedra). Recordó además compromisos como la gratuidad de las primeras matrículas universitarias, que posibilitará que a partir del próximo curso toda la educación en Galicia sea gratis. También elogió la labor de la Xunta y pidió un aplauso para los conselleiros que gestionaron el vertido de pélets, Ángeles Vázquez y Luis Villares. El candidato, aunque reiteró la petición de no confiarse ante las encuestas, reconoció que tiene «boas vibracións» siendo consciente «do que nos xogamos nun reto no que non me embarcaría se non soubera que somos un equipo imparable».