Besteiro promete «máis recursos e menos bonos» para mejorar la atención a la dependencia

Besteiro reunido con representantes del Colexio Oficial de Traballo Social de Galicia

El candidato socialista a la presidencia de la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro, ha asegurado que, si lidera el Gobierno gallego que salga de las próximas elecciones del 18 de febrero, mejorará el servicio de atención a la dependencia «con máis recursos e menos bonos».

Tras una reunión en el Colegio Oficial de Trabajadoras Sociales de Galicia celebrada este jueves en Santiago, Besteiro ha cargado contra la «hipocrisía política da Xunta» en esta materia y ha asegurado que él recuperará el modelo del Gobierno presidido por Touriño y abandonará los «bonos electoralistas», en referencia al Bono Residencia de 1.200 euros anuales y al bautizado como Bono Coidados no Fogar que acaba de poner en marcha el Ejecutivo de Alfonso Rueda. Sobre este último, ha afirmado que supone apenas 417 euros mensuales, «moi por debaixo dos 680 euros do Goberno de Touriño de hai 14 anos».

En esa línea, el socialista ha acusado al Gobierno del PPdeG de desmantelar el sistema para ahora «utilizar este servizo público como mercancía electoral, logo de 14 años boicoteando este dereito». Así, ha denunciado el «descarado uso electoral» de las ayudas a la dependencia, mientras, según pronostica Besteiro, Galicia continuará sin plazas en residencia públicas y con el Servizo de Axuda no Fogar (SAF) «moi limitado» por la «privatización progresiva do sistema da Dependencia por parte do goberno galego».

Al respecto, el candidato del PSdeG a la Xunta ha considerado que «os gobernos de Feijoo e Rueda teñen o triste mérito de non ter inaugurado ningunha praza de residencia pública en todos estes anos, a pesar de ter recibido 34 millóns de euros de fondos finalistas do Estado desde o 2021 para a construción de residencias con 3.174 novas prazas».