Ana Pontón sobre las mentiras en internet: «Non vou perder un minuto en responder aos bulos de Rueda»

La candidata del BNG a la Xunta de Galicia, Ana Pontón, acudió a Lugo para presentar la candidatura de la formación nacionalista por la provincia lucense para elecciones autonómicos del 18 de febrero. Preguntada por las denuncias del PP sobre un entramado coordinado por la oposición con «manipulación e mentiras» en internet para crear una campaña de bulos contra los populares y su candidato, Alfonso Rueda, la líder del BNG afirmó: «Non vou perder un minuto en responder ao bulos de Rueda. O único que me importa na campaña é facer propostas para mellorar a calidade de vida dos galegos, como o incremento de 86 millóns no Servizo de Axuda no Fogar. O resto é ruído, porque o PP ve que está á baixa e as opcións están abertas. Que ninguén se despiste co que é relevante para Galicia».

Ana Pontón quiso zanjar de esta manera la polémica que puso de manifiesto este miércoles la número dos del PP, Paula Prado, cuando habló de una «operación organizada de desinformación, mentira e manipulación que traballa desde Madrid e traballa ao servizo da oposición». La líder del BNG dijo que el PP «usa a mentira e a manipulación ata límites insospeitados».

La candidata del BNG acudió a Lugo para poner en valor la lista que presentan, con una renovación de caras y donde destacan varios jóvenes. Ana Pontón afirmó que tienen opciones de llegar al gobierno de la Xunta: «A campaña está aberta e é real o cambio, e para iso temos que falarlle á xente ao corazón e presentar proxectos para mellorar a vida das persoas».

86 millones más para el SAF

En este sentido, Pontón afirmó que si accede a la presidencia de la Xunta creará una red pública de atención de los mayores, con el incremento de 86 millones de euros en el Servizo de Axuda no Fogar (SAF). «Os maiores queren estar nas súas casas porque teñen dereito a ter unha vellez tranquila, e por iso imos incrementar as axudas para acabar coa longa lista de espera e que haxa máis beneficiarios desta prestación». La medida sería con el incremento de los actuales 12 a los 20 euros que paga la Xunta a los Concellos por cada usuarios del SAF.

Pontón defendió un modelo público de atención a las personas mayores, «frente ao modelo do PP que quere facer negocio co dereito a ter unha vellez digna ou descargar nas mulleres o coidado dos maiores». Con el incremento de los 86 millones, Pontón dijo que también se intentaba sacar de la precarización a las mujeres que trabajan en el SAF.

El BNG promete hacer la autovía Lugo-Monforte

En la presentación de la candidatura de Lugo, la líder del BNG se refirió a la discriminación de la provincia lucense en materia de infraestructuras, señalando que si llega a la presidencia de la Xunta luchará para que el Gobierno conecte por ferrocarril Lugo con Santiago y mejore la línea con A Coruña. Pero en cuanto a las competencias autonómicas, apuntó que su gobierno hará la autovía entre Lugo y Monforte, «un proxecto do que se leva falado máis de vinte anos, co que creo que chegou o momento de facela».

En la presentación habló la número 1 de la lista del BNG por Lugo, Olalla Rodil, una mujer que fue definida por Pontón «como unha gran capitana, unha muller feminista e que demostrou capacidade de traballo, rigurosidade e polo que é respectada». Rodil explicó que el BNG acude a esta campaña con tres objetivos: «blindar os servizos públicos e en especial a sanidade, onde hai carencias de médicos e pediatras en numerosos concellos», «saír do illamento en infraestruturas», e «crear proxectos para sacar adiante o potencial rural que ten Lugo».

También intervino Rubén Arroxo, alcalde en funciones de Lugo hasta esta tarde, para recordar «os incumprimentos do PP con Lugo», señalando la ausencia de vivienda pública, la rehabilitación de A Tinería o el Plan Paradai, entre otros.