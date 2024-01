La Xunta inicia el proceso para implantar la nueva ley de FP y abre una fase de propuestas

Imagen de archivo de un curso para desempleados en el CIFP Politécnico de Santiago. La nueva ley unifica en educación toda la formación, incluida la de los trabajadores en activo PACO RODRÍGUEZ

La FP estrenará en septiembre nueva ley, aprobada con bastante consenso en el sector y que ahora toca a la Xunta desarrollar en la parte que le corresponde. Por eso, en el portal de transparencia del Gobierno gallego hay una entrada dedicada a la normativa, en la que se pide a los interesados que hagan aportaciones. El plazo para presentar ideas, que comenzó esta semana, termina el 30 de enero.

Las opciones de la Dirección Xeral de FP son muchas, porque la normativa cambia bastantes cosas sobre la organización de la etapa y deja a las Administraciones competentes (las comunidades autónomas) cierta libertad para organizarse en función de sus singularidades.

El cambio más importante es el relativo a las horas de las prácticas en empresas para los alumnos. La nueva ley establece que cada curso de los ciclos medios y superiores debe tener entre un 25 y 35% de horas de aprendizaje en la vida real. Hasta ahora el primer año de cada ciclo no contemplaba la realización de prácticas y era en el segundo donde se concentraban estas. En Galicia eran de las más amplias del Estado, con entre el 38 y el 44% del tiempo lectivo total. Cada curso de FP son mil horas lectivas, así que el cambio es sustancial: en un ciclo se pasará de un máximo de 440 horas a un mínimo de 500 (250 por año), y un máximo de 700.

La dual, con menos cambios

Eso en la FP ordinaria, porque la dual se va a la mitad del tiempo de aprendizaje en el trabajo. Por cierto, ya no se llamará así, dual, sino intensiva (y la ordinaria se conoce como general). Lo que no hay entre ambas es mucha diferencia en la concepción del ciclo: en ambos casos no se trata de un módulo aparte (en la FP ordinaria se llamaba Formación en Centros de Traballo, FCT) y tanto antes como en el futuro tendrá carga académica (en la ordinaria no lo tenía y ahora sí). En cuanto a las horas, en la dual son entre 330 y 500 por curso (tanto en primero como en segundo) y con el modelo nuevo serán como mínimo 350 horas (y 500 es el máximo, que supone el 50% del tiempo de formación).

Como se ve, en la práctica lo que hace la nueva ley es convertir toda la FP en dual.

Además, cambian algunos módulos (equivalente a las asignaturas) y son obligatorias y comunes cuatro de ellos: Itinerario personal para la Empleabilidad I y II (es decir, en primero y segundo); Sostenibilidad aplicada al sistema productivo; Digitalización aplicada al sistema productivo; e Inglés técnico. La primera es una revisión de la actual Formación y Orientación Laboral (será en los dos cursos del ciclo), y la segunda, del módulo de Empresa e Iniciativa Emprendedora. Sí es nueva la materia de Digitalización, y el Inglés técnico ya se ofrece en Galicia en los nuevos ciclos.

Lo cierto es que la nueva ley no está nada lejos de la FP gallega, como por ejemplo con los dobles ciclos y los combinados (con parte de un ciclo y de otro en función de las necesidades de las empresas). Sí es posible que haya novedades, como los cursos en los institutos para preparar el examen de acceso a los diferentes niveles de la FP (pensados para quien no tenga la titulación necesaria).