Izquierda por Almería se presenta a las elecciones gallegas solo por Lugo y con candidatos andaluces tras no lograr fichar a gallegos

Los líderes de Izquierda por Almería

El 27 de diciembre, seis días después de que Alfonso Rueda anunciase el adelanto de las elecciones autonómicas, Juan Andrés Ruiz López subió un vídeo a YouTube para animar a los lucenses a que se presentasen voluntarios para formar parte de la candidatura de Izquierda por Almería con la que decidió participar en los comicios gallegos. «Los ofrecimientos me llegaron después por Whatsapp y Messenger, pero ya tenía la lista cerrada», lamenta Ruiz, presidente de la formación, quien advierte que, aunque desde que la fundó en el 2010 tenga el apellido de Almería en su denominación, cuenta con aspiraciones de tomar parte en comicios estatales.

«Puede ser chocante que Izquierda por Almería se presente en Lugo. Llevamos el nombre de la provincia porque nacimos aquí, pero lo importante es que somos otro tipo de izquierda que queremos darnos a conocer en toda España», dice este exmilitante de IU en los tiempos de Anguita y antiguo simpatizante de Podemos. Su llamada en YouTube no tuvo éxito, y por eso los 14 candidatos y 4 suplentes serán todos ciudadanos de Almería, que no podrán siquiera votarse a sí mismos por no estar empadronados en Lugo. Optó por esta demarcación por ser junto a Ourense las que menos miembros de lista exige: «Pude coger la otra, pero me salió antes Lugo», confiesa.

Juan Andrés Ruiz aún no sabe cuándo viajará a Lugo a hacer campaña: «Subiré el fin de semana del 2 o del 9, para pegar unos carteles, hablar con la gente, y si se puede, hacer un mitin. Me están mandando bastantes mensajes», dice mientras su vídeo se acerca a las 600 visualizaciones.