Pontón pide a los gallegos «un contrato de catro anos para demostrar que podemos facer unha Galiza en grande»

Olalla Rodil, Mercedes Queixas, Ana Pontón, Noa Presas y Luís Bará. Paco Rodríguez

La candidata del BNG a la Xunta, Ana Pontón, pidió hoy a la sociedad gallega «a oportunidade de demostrar que o podemos facer mellor. Non se trata dun contrato por vida, senón dun contrato de catro anos para demostrar que podemos facer unha Galiza en grande». Pontón compareció en Santiago para presentar a los cabezas de lista de su partido: Olalla Rodil (Lugo), Noa Presas (Ourense), Luís Bará (Pontevedra) y Mercedes Queixas, que concurrirá en el número dos por A Coruña, tras la portavoz nacional.

Pontón dijo que ser «a próxima presidenta da Xunta é sen dúbida un gran reto», por eso es necesario «contar cos mellores, e iso representan as candidaturas do BNG». Añadió que todos ellos tienen «capacidade para gobernar» tras haber estado en la «escola» de la oposición. Señaló además que hay una «corrente de cambio imparable» que posibilita su llegada a la Xunta, donde tendrá «mans libres» para defender los intereses del país y la mayoría social, unas «mans libres» a las que «ninguén vai poñer límites».

Pontón insistió en que solo hay «dúas opcións», la continuidad del PPdeG y de un presidente, Alfonso Rueda, que «non están á altura» o la posibilidad de «facer historia» concentrando el voto del cambio en el BNG.

Pontón celebró la «corrente de simpatía» hacia su partido que se ha traducido en la reincorporación de Anova y, preguntada por la nutrida presencia en precampaña de altos cargos del PP y del PSOE, con hasta 16 ministros en un fin de semana, afirmó que se equivocan quienes ven la contienda autonómica en clave nacional, porque «o que está en xogo é a vida dos galegos» y consideró «unha falta de respecto ver estes desembarcos elección tras elección, e logo cando hai problemas non veñen a dar a cara».

Por su parte, los cabezas de lista detallaron parte de las intenciones de gobierno del Bloque. Mercedes Queixas subrayó el compromiso del partido con la lengua y la cultura gallegas: «A creación será a bandeira do novo goberno liderado polo BNG». Olalla Rodil subrayó al defensa de los servicios públicos y comprometió el blindaje de una sanidad que el PPdeG «deixa contra as cordas». Noa Presas anunció la puesta en marcha de una empresa pública de energía como una de las medidas para abordar «a crise permanente» sin recurrir «a recetas importadas nin localismos estériles». Por último, Luis Bará anunció que tendrán un «Goberno valente» que abordará el problema del cambio climático en lugar de gobernar, como a su juicio hizo el PP, «en coalición coas empresas do Ibex e das portas xiratorias».