Rueda se compromete a hacer gratuita la primera matrícula en todos los cursos de las universidades gallegas

XOAN CARLOS GIL

Galicia tendrá matrícula gratuita para estudiar en todas las universidades gallegas si Alfonso Rueda logra ser reelegido presidente de la Xunta. El candidato del PP se hizo acompañar en Vigo por los once conselleiros de su Gobierno para hacer balance de su gestión tras sus 20 meses en el cargo y lanzar uno de los grandes anuncios electorales de su campaña, promesa que enmarcó en su mantra de presentar a Galicia como «unha terra de igualdade de oportunidades». Rueda concretó que si reedita el Ejecutivo tras las elecciones autonómicas del 18 de febrero, la gratuidad se implantará en la primera matrícula universitaria que cualquier alumno de grado de cualquier curso formalice en las instituciones académicas públicas gallegas. La medida beneficiaría a unos 50.000 alumnos universitarios y sería novedosa en toda España. Solo Andalucía y Extremadura cubren el gasto de matriculas en la universidad, pero a partir del segundo curso y ligando dicha medida a la aprobación de todas las materias cada año.

«Os galegos merecen un goberno que cree novas oportunidades para a xente nova, para que poidan chegar onde desexen sexa cal sexa a súa orixe», apostilló en el auditorio de Afundación en Vigo ante una militancia movilizada para asistir a la puesta en escena del balance del mandato del líder del PPdeG. Si dicha medida se concreta, el sistema educativo público en Galicia sería gratuito desde la primera etapa de infantil a los estudios superiores, como se encargó de reiterar Rueda en su intervención y que puso fin a la de todo su equipo, uno a uno, en lo que el líder popular calificó de examen ante la ciudadanía.

Para el candidato popular, tener la «única educación infantil gratuita de España, ou unha formación profesional posta en situación de dignidade con empregos que se precisan en Galicia en la actualidade, requiren de un paso máis», que avance, como definió, hacia esa gratuidad este martes prometida. Rueda hizo dicho anuncio tras sacar pecho del hecho de que las tasas universitarias gallegas permanecen congeladas desde hace años y de que se puede ahora avanzar en esa senda hacia la cobertura de los gastos de matriculación «grazas a ter recursos por unha boa xestión, non ter que recorrer este ano ao endebedamento na Xunta e reducilo nos últimos 14 anos. Fago este anuncio, e cando anuncio é coa vontade dun compromiso», dijo para tratar de dar más veracidad a su promesa.

«Este é un Goberno serio. Con realidades e compromisos para que Galicia non de pasos atrás. Estabilidade ou desgoberno», enfrentó. «Sentidiño, moderación e non aos extremismos que nos queren importar», avanzó sin dejar de lanzar un dardo al Bloque clamando «da noxo ver ós responsables do BNG pedir liberdade para quen asasinou», dijo respecto a las manifestaciones apoyadas por los nacionalistas gallegos en el País Vasco, como también calificó de «macarra na redes sociais» al ministro de Transportes, Óscar Puente, al que afeó llegar a Vigo en un AVE en pruebas cuya fecha de disfrute para el resto de la ciudadanía aún no se ha concretado.

Centrado en el equipo con el que cierra el mandato, Alfonso Rueda aseveró que se trata de un «Goberno de homes e mulleres eficaces, honrados e dedicados, que non buscan problemas. É un grupo de amigos, sen malos rollos, que dedícanse a buscar solucións aos problemas sen perder o tempo. Somos xente normal, á que lle sobra capacidade de traballo», afirmó intercalando comparaciones con sus rivales. «Pido a este equipo unidade e non desviarnos, como na loucura» que indicó es para él la política estatal. Para evitar escenarios similares «precisamos un Goberno forte, unha maioria absoluta que non vai tolerar ser menos que ninguén, en ningún caso», concluyó a la vez que indicaba tajantemente que Galicia cuenta con una de las mejores sanidades públicas de Europa, negando las críticas de las candidaturas rivales a los que atribuyó «o monopolio de falar, falar e falar», en una oposición multipartita, acuñó «que reprodúcese como amebas. Lévanse bastante mal entre eles. Non foron capaces e ir xuntos en coalición, e van a ser capaces de gobernar?» se cuestionó el candidato a la reelección, que cerró el acto advirtiendo a los suyos que no den nada por ganado, pero a los que aseguró que el PP obtendrá una nueva mayoría absoluta «se o partido se comporta como se ten que comportar».

El conselleiro de Pesca, Alfonso Villares, fue el que significó ese espíritu crítico hacia el Gobierno central y la oposición en Galicia de una manera más intensa, acusándoles de manipular la crisis de los pélets con fotos e informaciones que no dudó en tachar de falsas. «Unha indecencia por odio a Galicia que pon en perigo a fonte de riqueza do mar e a imaxe de Galicia», terció durante la exposición de cada uno de los miembros del gabinete autonómico.