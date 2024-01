Regreso «á casa común» del BNG: Pontón, Beiras y Noriega reunifican el nacionalismo doce años después de su ruptura

Paco Rodríguez

El 14 de enero del 2024 no será un simple capítulo más para la historia del nacionalismo gallego. Este domingo se escribió una página de reconciliación, doce años después de una fractura que los resultados electorales solo habían logrado maquillar. Hubo abrazos, felicitaciones, y hubo también lágrimas esta mañana en el hotel compostelano donde Ana Pontón y Martiño Noriega, líderes de BNG y Anova, sellaron un documento político de colaboración a un mes de las elecciones gallegas del 18 de febrero. Detrás de ellos, junto a los miembros de las ejecutivas de ambos partidos, el cofundador de ambas organizaciones, Xosé Manuel Beiras, completaba la carga simbólica de que la traumática ruptura de Amio había quedado por fin superada.

«Agradezo de corazón a Anova que dé ese paso», resaltó en varias ocasiones Ana Pontón tras firmar el pacto y estrecharle la mano a Noriega, quien aseguró entender lo que estaba en juego. «Estamos a facer o que a xente nos pedía que fixésemos (...), por nós non vai quedar que non haxa un cambio», señaló el exregidor de Santiago, que apeló a la urgencia de que se produzca un cambio en la Xunta de Galicia impulsado desde el «espazo soberanista» que representa el BNG. Subrayó también la importancia de que sea una presidenta, Ana Pontón, quien se haga cargo de llevar a cabo «esas políticas que transformen a realidade».

Paco Rodríguez

La portavoz nacional del BNG resaltó el «compromiso claro con Galiza» de ambas organizaciones, agradeciendo una vez más la «altura de miras» y la «intelixencia e xenerosidade» de la ejecutiva que lidera Noriega. Pontón habló de la «capacidade de diálogo» que les llevó hasta este momento. No fue fácil, reconocen fuentes de esas negociaciones, tras más de un año de conversaciones que fructificaron en el anhelado abrazo de la candidata nacionalista y Xosé Manuel Beiras. «Sei que hoxe hai moita xente que se alegra deste acordo», comentó ella.

Por ahora, colaboración

Según el documento firmado, BNG y Anova acuerdan «principiar un proceso de colaboración que ten como obxectivo xuntar forzas para propiciar o cambio político». Esto implica, por ahora, que Anova participe activamente en la campaña electoral. Como recordó Noriega, no se contemplan «repartos de cargos nin de poder», toda vez que el Bloque aprobó ayer sus listas en el consello nacional y sin integrantes de Anova. «Superamos visións curtopracistas e partidistas. Estamos poñendo por diante o interese de Galiza», manifestó Pontón, que apeló al largo plazo en el camino de ambos partidos. «Poucas veces temos a oportunidade de poñer en marcha un cambio de ciclo no noso país. Estamos ante un momento histórico no que o cambio é máis posible que nunca», resaltó ante la inmediatez de las elecciones.

Preguntados sobre qué deparará el futuro tras este acuerdo, y si en la práctica supondrá el regreso de Anova al Bloque, Noriega defendió que es una «declaración de vontades, que non é inocente» y que está «sustanciada no debate e nun exercicio de responsabilidade». «Confiamos poder responder a esa pregunta dentro duns meses... ou anos», añadió con una sonrisa cómplice.

«O que vemos é a atura de miras de dúas organizacións, e reitero o meu agradecemento», agregó Pontón, que minutos después se abrazaba a Beiras en un gesto que emocionó a varios compañeros, de BNG y Anova, que les rodeaban.