El BNG incorpora en sus listas a Suso de Toro, Carlos Callón y Salustiano Mato

El consello nacional del BNG aprobó este sábado sus candidaturas para las elecciones gallegas del 18 de febrero, que repiten a los cabezas de lista de hace cuatro años y mantienen a la práctica mayoría de los 19 diputados nacionalistas de la última legislatura. La candidata Ana Pontón, que definió las candidaturas como «as mellores», reivindicó también el «impulso con novas incorporacións» en las mismas, si bien la mayoría ocupan puestos simbólicos.

Destacan así el escritor y filólogo Carlos Callón, que ya fue candidato del BNG en las generales del 2015, cuando la organización vivía uno de los peores momentos de sus cuarenta años de historia; o el exrector de la Universidade de Vigo, Salustiano Mato, que sonó como posible candidato del Bloque en las municipales del 2019 e integró recientemente el consello asesor del BNG, un órgano formado por una veintena de expertos cuyas conclusiones servirán de base al programa electoral. También el novelista Suso de Toro, autor de la primera biografía sobre Ana Pontón, publicada el pasado verano. En último lugar por la provincia de A Coruña figura Xosé Luís Rivas, Mini, que dejará el Parlamento tras dos legislaturas como diputado.

El grueso de las listas se mantiene respecto al 2020. «O que funciona non se cambia», resumió la líder del BNG, quien destacó también la «aposta pola igualdade» en unas candidaturas que «combinan experiencia e renovación» y que equiparó con la «sociedade galega: diversa, plural e integradora».

Olalla Rodil, Luis Bará y Noa Presas liderarán las candidaturas del BNG a las elecciones gallegas Manuel Varela

La portavoz nacional del BNG destacó tras la reunión del consello nacional en Santiago el «inmenso caudal de experiencia» acumulada durante los últimos años por su grupo parlamentario. «A experiencia na oposición é un gran valor e un gran activo para liderar o próximo goberno de Galiza», destacó Pontón, que compartió la «vontade de todos as candidatas e candidatos a deixarse a pel e a non escatimar esforzos» para optar a liderar el cambio de Gobierno en la Xunta. «Este é o momento do BNG, porque somos a forza do cambio útil para Galiza, somos a esperanza e a ilusión para todas as persoas que queren abrir un tempo novo, e imos deixarnos a pel para ofrecerlles a vitoria do cambio o 18F», subrayó.

Pontón apeló a una «mobilización masiva e a concentrar no BNG todo o voto do cambio» como «única alternativa para derrotar ao PP». Habló sobre una mayoría social que «quere abrir un tempo novo», incluyendo a personas de distintas sensibilidades políticas que serán «necesarias» para «construír a Galiza en grande» que prometen los nacionalistas.