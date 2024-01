Lara Méndez dimite hoy sin que sea oficial su sucesor

Lara Méndez, con su equipo, el día que anunció su marcha. Óscar Cela

Tras nueve años como alcaldesa de Lugo, Lara Méndez deja hoy el cargo. A las 9 de la mañana está convocado un pleno extraordinario en el que se hará efectiva su renuncia a la alcaldía, pero no al acta de concejala. Por el momento seguirá como edila socialista, aunque también avanzó que renunciará a ello próximamente para centrarse en el proyecto autonómico liderado por Gómez Besteiro.

El anuncio de que la alcaldesa abandonaba la alcaldía para concurrir a las elecciones gallegas abrió el lunes el melón de la sucesión. En la rueda de prensa en la que hizo el anuncio oficial, Lara Méndez colocó a su derecha a la concejala de urbanismo y número tres del PSOE, Paula Alvarellos. Hubo fotos de complicidad entre ambas, abrazadas, mientras el número dos, Miguel Fernández, no estaba a su lado y abandonó la rueda de prensa sin hacer declaraciones. Los gestos fueron interpretados rápidamente como una elección de su sucesora pero, cuatro días después, sigue sin haber pronunciamiento oficial. Mientras tanto, el número dos y mano derecha de la alcaldesa durante los primeros años de gobierno, Miguel Fernández, consultó con sus allegados si debía postularse como alcalde natural o apartarse a un lado para dejar paso a la número tres. El problema radica en que a Fernández no le gustó enterarse a última hora del adiós de Méndez ni que no se le considerase para sustituirla.

Desde el lunes hasta ayer no se aclaró aún quien será el alcalde, ni si Miguel Fernández renunciará a ser elegido. Tendrá que celebrarse un pleno extraordinario convocado exclusivamente para ello. En ese pleno estará todavía la alcaldesa, Lara Méndez, porque aunque inicialmente anunció que dejaba el acta, finalmente decidió renunciar solo a la alcaldía y mantenerse un tiempo como concejala, lo que le permitiría incluso estar en el pleno donde se elija a su sustituto.

El número dos, Miguel Fernández, mantiene sus consultas con otros miembros del partido y colaboradores. Este mismo miércoles se reunió con portavoces de las federaciones vecinales de Lugo, aunque el representante de este colectivo precisó que había sido un café a título particular porque las asociaciones de vecinos no deben entrar en esas decisiones de los partidos. El líder vecinal, Jesús Vázquez, aclaró que se había ceñido a escucharle y recomendarle que llegasen a un acuerdo pero no se mostró a favor ni en contra de su candidatura a alcalde.

Desde el PSOE existe la convicción de que es un asunto que no compete a los órganos provinciales del partido sino que se debe decidir a nivel local, con los concejales y la propia alcaldesa. Algunas fuentes del partido consideran que debería haber sido incluso una decisión previa de la alcaldesa.

Ayer, el PP, que tiene 12 de los 25 concejales de la corporación, reclamó a PSOE y BNG que le dejen gobernar. Una propuesta que parece inviable a la vista de la estabilidad del pacto de gobierno, porque el socio del BNG remarcó en días pasados que lo importante es el proyecto y no las personas.

Todo indica que la clave sería encontrar la fórmula para compensar de alguna manera la legítima aspiración de Fernández a la alcaldía. Y en eso estarían.

Hoy, un alcalde del BNG

A partir de las nueve de la mañana de hoy, el Concello de Lugo estará gobernado por el primer teniente de alcalde, el nacionalista Rubén Arroxo. Con la renuncia de Lara Méndez, su socio de gobierno se convertirá automáticamente en alcalde en funciones con todas las competencias, de tal manera que sus decisiones no serán revisables por el futuro alcalde, que deberá ser elegido en un plazo máximo de diez días, como marca la ley. Por tanto, si el lunes 22 no hubiese acuerdo para elegir alcalde, gobernaría la lista más votada, que es el PP, caso improbable.