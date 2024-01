La Xunta dará ayudas de hasta 900 euros por hogar para renovar electrodomésticos

Las tres de la tarde será la hora más barata para poner la lavadora Óscar Cela

El Gobierno gallego aprobó este jueves una nueva convocatoria de ayudas para la renovación de electrodomésticos. La previsión de la Xunta, explicó Alfonso Rueda, es que beneficie a 14.000 hogares gallegos, que ahorrarán en total hasta 580.000 euros anuales en electricidad.

Podrán beneficiarse del programa Galicia Renova Electrodomésticos los residentes en Galicia que quieran cambiar uno de sus equipos otro del mismo tipo con la siguiente calificación energética: frigorífico o frigorífico congelador A, B, C o D; congelador A, B, C o D; lavadora A o B; lavaplatos A, B o C, o placa de inducción total.

El presupuesto del programa asciende a casi 2,2 millones de euros. Las solicitudes se resolverán por orden de presentación y se tramitarán a través de entidades colaboradoras.

Las subvenciones podrán llegar al 25 % del precio del electrodoméstico en el caso de consumidores generales, y hasta el 75 % en caso de consumidores con dificultades. Las ayudas irán de 100 a 450 euros y cada beneficiario podrá recibir una subvención por electrodoméstico que cambie, hasta un máximo de dos.

La Xunta prevé que se sumen a la iniciativa cerca de 450 establecimientos. Los negocios podrán adherirse desde la publicación de las bases en el DOG y hasta el 30 de junio. Los particulares podrán pedir las ayudas desde el 8 de febrero hasta que se agoten los fondos o hasta el 30 de septiembre.

El Gobierno gallego estima que la convocatoria movilice 7,6 millones de euros, lo que estimulará el comercio local. Además se prevé una reducción del consumo de 2.900 megavatios al año y una reducción de emisiones equivalente a la plantación de 44.000 árboles.