Afectados por el caos ferroviario en Galicia: «¿Van a pagarme el vuelo si lo pierdo?

Viajeros en Uxes Vítor Mejuto

Viajeros que se dirigían a trabajar, estudiantes que acudían a un examen, personas que iban a un aeropuerto... Entre los afectados por el caos ferroviario de esta mañana hay todo tipo de casos.

Más de uno se quejaba de haber vivido ya otras mañanas complicadas al viajar en tren. Es el caso de Jonathan, que salió de Ourense en dirección A Coruña, donde estudia en el Conservatorio Superior de Música. «Todo fue bien hasta Santiago. Luego seguimos hasta Cerceda y allí se paró el tren. Recibimos un mensaje comunicándonos la incidencia. ¿Por qué no nos avisaron en Santiago ya? Desde allí era más fácil que pudiéramos buscar una solución. En Cerceda hubo gente que llamó a taxis y amigos para que los fuesen a buscar para poder llegar a A Coruña», explicaba. Y señalaba que es la tercera vez que tiene problemas al coger el tren hacia la ciudad herculina: «Ya me pasó dos martes seguidos, que el tren no venía y siempre llegaba tarde y tenía que pedir justificantes». Finalmente fue trasladado hasta A Coruña en autobús desde Uxes.

Con parada en Uxes y retraso llegaron también dos estudiantes que cogieron el primer tren de la mañana en Santiago porque tenían un examen en A Coruña. La incidencia eléctrica hizo que su convoy parase en el apeadero arteixano. Sergio y Jaime, que así se llaman, decidieron coger un taxi junto con otros dos pasajeros para intentar llegar a la prueba. Otro estudiante, Jaime, esperó al autobús habilitado por Renfe, y llegó tarde. Horas después, volvieron a encontrarse con problemas para conseguir tren en el que volver a Compostela desde la estación de San Cristóbal.

Caos ferroviario por la caída de la tensión eléctrica en la estación de A Coruña T. Rivas / Y. Gantes / L. Fernández / A. Mahía

«Llegué a la estación y había una cola enorme, todo el mundo estaba esperando a ver qué pasaba. Nos dijeron que no había servicio de trenes por una avería de Fenosa y que no sabían a qué hora se iba a solucionar. Iba a trabajar a Vigo, pero no puedo», contaba a Radiovoz desde la estación de San Cristóbal, epicentro del caos, una viajera. También desde allí otra mujer contaba que su objetivo era viajar al tren de las 9.00 hacia Santiago: «Estaba cancelado, pero me vendieron el billete cuando ya estaba todo paralizado. No entran ni salen trenes, pero no te explican nada más. Yo iba al aeropuerto de Compostela a buscar a alguien, así que estoy mirando para coger un autobús».

Al aeropuerto de Lavacolla se dirigía también una viajera que esperaba en la estación de Ourense y que mostraba su indignación por la falta de información y la «falta de previsión» de Renfe: «Tengo que coger un vuelo y no me dan solución ni alternativas. ¿Me van a pagar ellos el vuelo y la estancia si no llego a coger el avión?», se quejaba. Esta mujer fue finalmente recolocada en el tren de las 10.38 hacia Ferrol, junto con otro centenar de pasajeros que, como ella, tenían billete para el tren hacia Santiago y A Coruña de las 9.55. Todos ellos llegaron finalmente a Compostela, aunque con 50 minutos de retraso sobre la hora a la que pretendían arribar.

Otra usuaria ourensana viajaba por motivos de salud. Al conocer la incidencia, se mostraba preocupada por cómo resolver la situación: «Tengo una cita en el Chuac y necesito saber cómo gestionarla y si van a poner autobuses o si tengo que buscarme la vida», explicaba.

«Vengo de Madrid y hacía transbordo en Ourense porque tengo un juicio en Santiago. Avisaré para que me esperen», contaba un abogado mientras charlaba con otro profesional que viajaba a A Coruña por una reunión. «Me levanté a las cuatro de la mañana porque tengo una visita a una obra», explicaba un joven que también viajó desde la capital de España y cuyo madrugón tampoco le evitó el retraso.

¿Qué ha fallado en la estación de tren de A Coruña para colapsar el tráfico ferroviario? Yago Gantes

En Pontevedra esperaba María Cerqueiro, una mujer que iba a pasar el día a Vigo con su hija, mientras las pantallas de información advertían de que varios trenes que debían llegar a la estación no habían tenido salida. «Saqué el billete en la máquina hace quince minutos y se podía. Nadie nos dijo lo que pasaba», contaba. Decía que entendía que pudiese haber averías, pero no que la máquina les permitiese sacar un billete sin saber si podrían utilizarlo o a qué hora.

También en la estación pontevedresa estuvo Débora Cores. Debía estar en Vigo antes de las doce, pero a la hora a la que debería estar subida al tren, su convoy aún estaba parado en A Coruña: «Me voy a la estación de autobuses, me han dicho que uno de los trenes que salió de Vigo Guixar retornará en algún momento, pero yo no puedo esperar. No anulo el billete para que quede constancia en mi abono de que el tren no pasó», explicaba, apremiada por la prisa.

Aunque el tráfico se restableció de forma parcial poco antes de mediodía, las consecuencias de la avería y los parones se prolongan. Mónica y Luis Miguel, dos madrileños de vacaciones en Galicia explicaban desde la estación de A Coruña que tenían billete para viajar a Santiago en el tren de las 12.45, sin embargo el convoy estaba lleno, al haber tanta gente esperando de frecuencias anteriores, y no sabían si tendrían cómo desplazarse hasta la capital gallega. Se mostraban molestos por la posibilidad de perder un día libre y por no tener demasiada información por parte de Renfe, más allá de advertirles que podrían salir con algo de retraso.