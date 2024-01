La Xunta acusa al Gobierno de ocultar el vertido y no actuar: «Cada pélet que chegou as nosas costas ten un culpable, o ministerio»

Alfonso Rueda, el conselleiro de Mar, Alfonso Villares, y la vicepresidenta y conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, en la reunión del Camgal. XOAN A. SOLER

«Cada pélet que chegou as nosas costas ten un culpable: o ministerio», dijo hoy Ángeles Vázquez, vicepresidenta primera de la Xunta y titular de Medio Ambiente. Vázquez compareció tras una reunión del Camgal (Plan Territorial de Contingencias por Contaminación Marina Accidental) convocada para analizar la llegada de pélets de plástico a las costas provocada por la pérdida de parte de la carga del buque Toconao en aguas portuguesas.

Vázquez recordó que el Gobierno central tuvo conocimiento de ese incidente el 8 de diciembre. Pero no lo comunicó a la Xunta hasta el 3 de enero mediante un «correo electrónico rebotado». La conselleira añadió que el Gobierno tampoco habilitó el plan de contingencia contra la contaminación marítima ni envió medios para prevenir la expansión de los pélets. «Si desde o oito de decembro se puxeran a traballar e se interceptasen os sacos, a contaminación sería mínima», afirmó.

Esos sacos, de 25 kilos de peso cada uno, son los que contienen los pélets. El contenedor del Toconaco transportaba 1.050 sacos. Según los calculos de la Xunta, a Galicia ha llegado por el momento menos del 10 % de esa carga.

La conselleira reconoció que es difícil capturar las pequeñas bolas de plástico en el mar, pero señaló que si es posible recoger los sacos antes de que se rompan. Por eso reiteró que el Gobierno debe desplegar medios en el mar para recogerlos.

«Levan un mes e dous días sen actuar. Dan moitos consellos á Xunta pero o seu traballo é nulo», criticó la conselleira antes de recordar que el Gobierno tiene «competencias exclusivas» en materia de residuos en el mar. De hecho, el Ejecutivo ha presentado un recurso contra la ley del litoral de Galicia, que pretende trasladar esas competencias a la comunidad.

Vázquez fue muy crítica con la decisión del Gobierno de no comunicar el incidente desde el 8 de diciembre hasta el 3 de enero. Señaló que ese hecho «o ven de recoñecer» la ministra Teresa Ribera, que consideró ese trámite innecesario porque los pélets no son tóxicos. Pero la conselleira subrayó que fue un error no solo por la expansión de las bolas de plástico, sino también por seguridad marítima, porque los contenedores pueden provocar accidentes con barcos.

Vázquez criticó además las distintas «excusas» empleadas por el Ejecutivo para no intervenir. Señaló que podrían haberse enviado medios aunque la Xunta no declarase el nivel 2, una decisión que se tomó ayer, pero «o Goberno non o tivo a ben». Señaló además que también han aparecido pélets en otras comunidades como Asturias y Cantabria.

Ahora, subrayó, «xa non hai excusas», por lo que se han dirigido a la ministra para que el Gobierno ponga «todos os medios ao seu alcance» que permitan recoger el mayor número de sacos de pélets en el mar. La conselleira recordó que el Estado dispone de helicópteros para rastrearlos y de barcos para recogerlos.

Añadió que los medios de la Xunta están además «a completa disposición» del Gobierno para cooperar en ese dispositivo.

Sobre las operaciones en tierra, la conselleira explicó que hoy hay algo más de 200 operarios trabajando en 29 playas de 22 concellos, en las que se detectaron pélets particulares que llamaron al 112, los ayuntamientos o el propio personal de la Xunta.

La previsión es que el dipositivo se incremente en próximos días hasta 300 personas. Vázquez se comprometió además a dar cumplida información cada día para que «non haxa xontaminación política, senón claridade nos feitos».

También la secretaria general del PPdeG, Paula Prado, se refirió a la llegada de pélets a las Costas. Prado recordó que la competencia para abordar la contaminación en el mar es del Estado y acusó al Gobierno de «ocultar» el vertido con las consecuencias que está teniendo. Preguntada por un reciente tuit del ministro Óscar Puente, que todavía no ha comparecido de forma específica para explicar qué medidas ha tomado y tomará el Gobierno para atajar la contaminación, Prado señaló que Puente «debe referirse á sua propia incompetencia», ya que su ministerio tiene las competencias en materia de seguridad y protección marítima desde 1977.