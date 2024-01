El programa electoral del PP incentivará el empleo femenino en ciencia, tecnología e industria

PPDEG | EUROPAPRESS

La secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, avanzó este miércoles en rueda de prensa algunas propuestas que los populares incorporarán al programa electoral para los comicios autonómicos del 18 de febrero. Las medidas estarán dirigidas a fomentar el trabajo femenino en sectores tradicionalmente masculinizados como el científico, el tecnológico o el industrial «para que as mulleres poidan continuar intervindo e incrementando a súa participación neles», expuso Prado.

La número dos del PP gallego también anunció la incorporación de líneas de ayuda para el desarrollo profesional de las mujeres y su llegada a puestos directivos y de liderazgo, con el objetivo de «rachar co teito de cristal».

La secretaria xeral hizo estas declaraciones antes de participar, junto con el equipo redactor del programa electoral, coordinado por Valentín García, en una reunión con mujeres empresarias, investigadoras y líderes en diferentes sectores con el fin de recoger sus inquietudes y propuestas en la recta final de la elaboración del programa por parte de los populares gallegos. «Nós presentámonos ás próximas eleccións cunha folla de ruta clara no ámbito da igualdade e con medidas moi reais e apegadas ás necesidades das mulleres. Un programa ao estilo Rueda, moi apegado á realidade social do partido que máis se parece a Galicia e, polo tanto, o que máis se parece ás mulleres galegas», reivindicó Prado.

Críticas al BNG

Prado criticó el «suposto feminismo» del BNG, recordando el apoyo que prestaron los nacionalistas a la «lei do so sí é sí, coa que máis de 1.200 agresores sexuais viron reducida a súa condena e 126 violadores saíron do cárcere». El Bloque, con su voto a favor y el rechazo a la modificación a la norma que planteaban los populares, «avalou que os agresores sexuais saíran do cárcere ou viran reducida a súa pena», denunció.

La número dos del PPdeG contrapuso esto al compromiso de su partido en esta materia, recordando la ley autonómica de igualdad efectiva de mujeres y hombres de Galicia, aprobada por el Parlamento en diciembre.