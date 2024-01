Besteiro se erige como el voto útil de la izquierda al presentar unas renovadas listas del PSdeG

Sandra Alonso

El candidato del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, se presentó este martes por la noche ante el aparato de los socialistas con el mérito de liderar ante las urnas el primer partido con sus listas ya confirmadas para las elecciones gallegas del 18 de febrero. Desde el atril reclamó un PSdeG «unido, forte e altamente referendado nas urnas» para lograr el cambio en la Xunta.

El comité nacional celebrado en Santiago culminaba un proceso de elaboración de listas —a expensas de que Ferraz las ratifique este miércoles—, iniciado la semana pasada en asambleas locales, en las que solo repetirán cuatro de los catorce diputados del PSdeG en la última legislatura. Ese recorrido interno ha generado malestar en varios territorios, especialmente en Ourense, donde la ejecutiva gallega intervino ayer para modificar la candidatura propuesta por el comité provincial.

Tres mujeres liderarán tres de las cuatro listas del PSdeG para el 18F: Elena Espinosa, Patricia Iglesias y Carmen Dacosta M. Varela

El aún diputado en el Congreso valoró que las listas aprobadas están compuestas por «mulleres e homes á altura de representar aos cidadáns desta terra como se merecen», y que juntos forman un equipo «que se volcará en construír o mellor futuro para Galicia». Apeló a concentrar el voto progresista en sus siglas, y reivindicó que el PSdeG será el único capaz de «entrar na bolsa do 50 %» de indecisos o abstencionistas el 18F. Erigió también a su organización como el único «adversario incómodo para o Partido Popular». «Hai outro no que se senten cómodo, pero o incómodo somos nós», manifestó Besteiro sin citar al BNG, que según el último barómetro de Sondaxe se mantiene por encima de los socialistas.

Tampoco hizo alusión a la decisión de colocar a la alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, como número dos en la provincia por la que él será candidato. La regidora dejará el bastón de mando lucense este viernes para entrar en la lista. Tampoco abundó en los motivos que le llevaron a escoger a la independiente Patricia Iglesias Rey como cabeza de lista por A Coruña. Fuentes socialistas apuntan que la elección de la letrada, sin el carné del partido, «chirrió» en el comité provincial del jueves, ya que se trata de una persona desconocida por la enorme mayoría de la militancia. También el hecho de situar a una persona independiente al frente de la candidatura. «Alguien que viene de fuera debe ser de peso y notorio. A Patricia no la conocemos», abundan esas fuentes.

Mayor enfado se produjo en Ourense, donde la diputada autonómica Marina Ortega, situada en cabeza por el comité provincial tras sumar los votos de las asambleas locales, terminó desapareciendo de la candidatura que liderará la también parlamentaria Carmen Dacosta. En sectores del partido en la provincia no ha gustado que Ortega fuese relegada pese a este apoyo mayoritario. La afectada agradeció el respaldo y dijo, en referencia a la decisión de la cúpula del PSdeG, que «sería importante que elixiran a mellor lista e que esta fora emanada dun acordo coa provincia e do que decidiron as bases».

Miembros de la ejecutiva provincial destacan que se enteraron de la decisión de colocar como número uno a Rodríguez Dacosta a través de los medios de comunicación poco antes de entrar a la reunión en la que debían formular su propuesta. «Como non vai subir Jácome?», se pregunta uno de ellos sobre la situación del partido en Ourense. En cualquier caso, el secretario provincial del PSOE, Rafael Rodríguez Villarino, no se ha pronunciado públicamente al respecto. Tampoco ha querido hablar Noela Blanco, quien -tras el cambio en el número uno- renunció a ir en el tercer puesto de la candidatura pese a que tanto la dirección provincial como la autonómica coincidían en esa propuesta, informa Miguel Ascón.

También hubo enfado en el entorno del líder de Xuventudes Socialistas, Xurxo Doval, que se esperaba para un puesto de salida. Finalmente ocupa el quinto puesto por Ourense, sin opciones de lograr escaño.

En Ferrol también ha habido disgusto con la lista. La candidatura de A Coruña ha reservado el puesto número ocho de la lista provincial para su representante, Manuel Santiago. Varios militantes del partido en la ciudad han mostrado su malestar por no ocupar un lugar más destacado en la candidatura, aunque por el momento no han querido hacer pública esta crítica. El secretario general y exalcalde de Ferrol, Ángel Mato, señaló que no tenía constancia de esa desazón, aunque reconoció: «Siempre aspiramos a más pero no podemos estar todas las localidades en una lista de 25». «Me tocó hacer listas muchas veces y sé que es complicado. Lo importante es trasladar el programa de gobierno del PSOE y tener a Besteiro de presidente de la Xunta», añadió. Por su parte, la concejala Eva Martínez Montero tampoco tiene constancia de tal malestar en la agrupación, aunque matizó: «Personalmente no estoy satisfecha con que vayamos en el número ocho, pero acato». Montero resaltó que «no es el momento» de criticar la composición de la candidatura: «Tenemos que ir todos a una para intentar gobernar la Xunta», informa Fátima Fernández.

Las listas tienen una fuerte renovación con respecto al 2020. Junto a la ourensana Dacosta los pontevedreses Paloma Castro, Julio Torrado y Leticia Gallego serán los únicos diputados de la última legislatura que repitan en el Parlamento. Cuatro sobre catorce.

Crisis de los pélets

Besteiro acusó al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, de «marchar de vacacións» y «ocultar información» durante un mes tras conocer el vertido de pélets. «Non lles estou culpando da marea plástica, pero si os acuso de inacción, de soberbia e de mentir», afeó al Gobierno gallego. «Cando sexa presidente, nada que afecte ao noso país me vai resultar alleo», proclamó el candidato, que se despidió asegurando el cambio en la Xunta: «É un reto bonito, é posible e merece a pena».