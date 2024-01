Galicia en precampaña: El PP pide evitar confianzas ante el 18F y la izquierda ve opciones de cambio ante las elecciones gallegas

Preparativos para las últimas elecciones en Galicia. PACO RODRÍGUEZ

La precampaña gallega estuvo marcada ayer por la encuesta de Sondaxe para La Voz de Galicia, la primera que realiza tras la convocatoria oficial de los comicios para el 18 de febrero. Ese estudio otorga una mayoría absoluta a Alfonso Rueda, con 39 escaños (uno por encima de lo necesario), frente a un tripartito de izquierdas (BNG, PSdeG y Sumar) que crece en diputados.

«A maioría dos galegos estamos de acordo en que Galicia non pare nin se reparta entre varios partidos, pero lles pedimos aos nosos que non se confíen: a mellor enquisa é a do 18 de febreiro», apuntaban ayer fuentes del PPdeG. «Volve quedar claro que Alfonso Rueda está no camiño da súa primeira maioría absoluta, apoiado na estabilidade e a experiencia do PP fronte a un multipartito dividido e enfrontado», añadían.

Desde filas nacionalistas se mostraban prudentes tras constatar la subida del BNG. «O que vemos é un PP claramente á baixa e un BNG á alza que podería ter un resultado histórico que o levaría a encabezar unha alternativa de goberno», apuntaban desde el partido, que observaban este dato: «A porcentaxe de estimación de voto do PP é inferior á que tivo cando perdeu as eleccións no 2005». «Hai hoxe máis galegos e galegas favorables a un cambio de Goberno que á continuidade do actual. [La encuesta de Sondaxe] é un punto de partida bo, pero estamos convencidos de que a foto final vai ser diferente e esas tendencias se van agrandar no sentido de que o BNG vai subir bastante e iso vai ser determinante para que haxa un cambio de Goberno no país. Hai partido e nós imos xogalo».

Para el candidato socialista, la clave el 18 de febrero será la movilización. La abstención y la indecisión son habituales escollos del PSOE en elecciones autonómicas, apuntaba ayer José Ramón Gómez Besteiro, si bien se mostró seguro de que su partido está en fase ascendente. Cree el líder socialista que su formación será finalmente el segundo partido en las elecciones del 18F, y de que el PP perderá la mayoría absoluta: «Espere ao 18 [de febrero] e verá que é así», dijo a los periodistas. está convencido de que su partido mejorará los resultados que se le atribuyen. «Está comezando a precampaña, falta aínda a campaña, e a campaña vaille sentar moi ben ao PSOE», dijo el socialista, quien puso en valor el «galeguismo útil» del PSdeG.

Sumar cree que Sondaxe —que les atribuye un escaño y cerca de un segundo— ratifica su hoja de ruta: «Mostra que Sumar xa está no Parlamento e é a forza decisiva para lograr o cambio». «Sumar garante a conformación dun Goberno progresista porque ensancha ese espazo. Co BNG e PSdeG só non basta», apuntaban.

Para el PPdeG la empresa no es nada sencilla: lograr una quinta mayoría absoluta consecutiva en Galicia y con un nuevo cabeza de cartel. A poco más de un mes para las autonómicas, el PP encendió ayer en Santiago los motores de su potentístima maquinaria electoral en el acto de proclamación del candidato, Alfonso Rueda, que estuvo arropado por todo el partido. El aspirante, visiblemente emocionado, emplazó a los militantes y simpatizantes a seguir trabajando, a no caer en el conformismo y la confianza, porque, dijo, no hay nada ganado. Interrumpido al grito de «presidente, presidente», Rueda advirtió de la trascendencia de los comicios del 18 de febrero, porque «Galicia non pode ser un trofeo na vitrina de Moncloa», en clara alusión a Pedro Sánchez y su equipo, que aspiran a un cambio político en la comunidad para erosionar ala vez el liderazgo de Feijoo en Madrid.

El primer gran acto electoral de los populares gallegos sirvió para evidenciar que Rueda persiste y persistirá en el mensaje de que su partido es el que más se parece a Galicia, que lidera una organización que transmite certidumbre y estabilidad frente a una oposición heterogénea y fragmentada. Y que solo vale la mayoría absoluta. El candidato del PP prometió una campaña limpia, basada en datos y en los logros de gestión, frente «ao barullo e a demagoxa das redes». «Fronte a cada mentira, datos, fronte a cada promesa absurda, responsabilidade: é lexítimo que eles aspiren a gañar, pero nós somos máis e mellores».

Alfonso Rueda, abrazándose a sus familiares en su proclamación como candidato del PPdeG. Sandra Alonso

En una exhibición de fuerza y de músculo organizativo como pocas, conscientes todos de lo mucho que hay en juego, el PP congregó a unas 1.500 personas en el claustro del convento de San Francisco en plena zona vieja compostelana, con más gente de pie que sentada, en una atmósfera cálida y apelotonada. Un ambiente que transmitía la tensión que el partido le quiere dar a la cita electoral del próximo 18F. Hubo muy pocas ausencias. La principal, la de Alberto Núñez Feijoo, una maniobra perfectamente calculada para no eclipsar a Alfonso Rueda en su proclamación. El actual presidente del PP nacional tendrá en todo caso un papel relevante a lo largo de lo que resta de campaña, como ya ha advertido la dirección gallega del partido. Sí estaba Miguel Tellado, portavoz parlamentario en el Congreso, como máximo representante de la dirección estatal.

Sentados, en el público, el veterano José Manuel Romay Beccaría, que llegó acompañado del ferrolano Juan Juncal; José Manuel Baltar, ex presidente de la Diputación de Ourense; los diputados Francisco Conde y Pedro Puy; la exministra Ana Pastor; la secretaria de Organización del PPdeG, Paula Prado, y toda la plana mayor de la Xunta al completo con sus conselleiros, que arroparon a Rueda, que estuvo arropado también por miembros de su familia, como su mujer, sus hijas y su madre, a quienes abrazó al llegar y a quienes les dedicó unas afectuosas palabras en su discurso.

Como cada año, el BNG escogió Rianxo y el acto de homenaje a Alfonso Daniel Rodríguez Castelao en el aniversario de su muerte para abrir el año político, marcado este 2024 por las elecciones autonómicas del 18 de febrero. «Ante cada proceso electoral repítese como un mantra que son unhas eleccións históricas, pero hoxe esa afirmación non é baleira. Estas son as eleccións máis abertas dos últimos 14 anos e as máis importantes da historia do BNG porque nunca tivemos tan cerca a presidencia da Xunta», explicó Ana Pontón al arrancar su discurso.

La candidata nacionalista insistió en la idea de que el 18F es la fecha del cambio en San Caetano, y presentó al BNG como única alternativa «real, sen ataduras nin submisións» para propiciarlo: «Temos que aproveitar esta oportunidade para que Galiza gañe e deixar atrás un goberno gris e esgotado. Este país ten un gran futuro, pero necesitamos poñer en marcha o cambio que encabeza o BNG, porque quen é parte do problema non pode ser parte da solución».

Pontón hizo un repaso por los principales problemas que afectan a Galicia, desde la caída demográfica a la crisis de los sectores productivos, la sanidad pública o el «expolio eólico». Y aprovechó para avanzar algunas de las acciones que emprenderá si logra los apoyos necesarios para presidir el próximo Ejecutivo gallego: «Nos cen primeiros días poremos en marcha un plan de rescate da atención primaria, porque coa saúde da xente non se xoga. É posible crear unha compañía eléctrica 100 % pública para poñer a riqueza enerxética ao servizo da sociedade, e quero unha Galiza que poña os coidados no centro, comprométome a defender a vellez tranquila».

Ana Pontón, durante el acto de homenaje a Castelao en Rianxo. MARCOS CREO

Habló también Ana Pontón del modelo territorial del Estado y aseguró que con el BNG al frente de la Xunta reclamarán al Gobierno central todas las competencias y transferencias que le corresponden. «E imos pelexar por un estatus político de nación», anticipó. En resumen, la candidata nacionalista apuntó que «temos que deixar de pensar en pequeno e empezar a pensar en Galiza en grande». Por ello, señaló que el 18F los ciudadanos tendrán que elegir entre dos opciones: «Nestas eleccións decidimos se queremos o pasado e o retroceso do PP ou un futuro de ilusión e esperanza da man do BNG».

Pontón, que se presenta por tercera vez como candidata del Bloque, se mostró convencida de que hay una mayoría social que quiere un cambio y que este es imparable. Pero para que se materialice insistió en que es necesario movilizarse: «Está ao alcance da nosa man facer historia. Pídovos un último esforzo para renovar o compromiso e o entusiasmo que nos trouxeron ata aquí. Xuntos podemos facer realidade o soño de Castelao: gobernemos nós a nosa terra».

Besteiro, delante de las urgencias del HULA, ayer. Óscar Cela

«O PP non inviste en sanidade pública». Fue la denuncia que hizo ayer el candidato del PSdeG-PSOE a la presidencia de la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro, a las puertas del urgencias del Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA), en Lugo. El socialista puso de manifiesto la precariedad de este servicio y lo definió como un «problema moi grave» y cifró la falta de profesionales en 900, entre los que había a finales de la primera década de este siglo, cuando Touriño era presidente de la Xunta con el bipartito, y ahora.

«Emigran os profesionais, non son capaces de retelos», lamentó, a la vez que criticaba a los populares por haberse opuesto a iniciativas de los socialistas, como la contratación de más profesionales: «Están en contra da atención primaria». Para Besteiro, no solo la atención primaria o la de urgencias están desarboladas, sino que el actual momento es preocupante porque «o pico da gripe irá a máis».

La solución, desde su punto de vista, es clara: hace falta reforzar la atención primaria con más médicos. El candidato socialista destacó que así no solo mejoraría el servicio en los centros de salud sino también en los hospitales. La importancia de la atención primaria está, entre otros detalles que apuntó, en que se trata de una «barreira fundamental»: si se colapsan los centros de salud, los hospitales también acaban desbordados, anticipó. «Hai que investir na sanidade pública, en infraestruturas pero tamén en profesionais», dijo delante de un hospital «desbordado».

El PSdeG-PSOE hizo en Lugo una puesta en escena para dar imagen de unidad. A la espera de conocer las listas oficiales, Besteiro compareció con el actual portavoz parlamentario del PSdeG-PSOE, Luís Álvarez, cuya presencia no se da por segura, y también la alcaldesa de Trabada, Mayra García, diputada provincial y probable número dos por Lugo. «Está comezando a precampaña, falta aínda a campaña, e a campaña vaille sentar moi ben ao PSOE», completó Besteiro.

«Estamos preparadas e preparados para as eleccións, aínda que Rueda quixese adiantalas para convertelas nun mero trámite». Esa fue la advertencia que la candidata de Sumar al Gobierno de la Xunta, Marta Lois, lanzó a Rueda durante una entrevista concedida ayer a Radio Nacional. Aunque reconoció que la formación «está construíndo a súa estructura de maneira ordeada e democrática», dijo que en Sumar están «preparadas e preparados para unhas eleccións que non van ser un mero trámite, van ser as eleccións do cambio histórico en Galicia, dun cambio de época». «Levámos tempo traballando no territorio galego en procesos de escoita e ao mesmo tempo vimos dunhas eleccións xerais onde se fraguou parte desa musculatura política», apuntó.

La candidata de Sumar indicó además que en están «moi satisfeitos, sempre dende a prudencia» por el resultado de la encuesta de Sondaxe que le da un diputado por A Coruña y a unas décimas de lograr otro por Pontevedra. En este sentido, añadió que «as enquisas son enquisas, pero Sumar é unha ferramenta política decisiva para o cambio histórico despois de 14 anos de deixadez do PP».