Rueda, en su proclamación como candidato: «Galicia non pode ser un trofeo na vitrina de Moncloa»

Sandra Alonso

La empresa no es nada sencilla y mucho menos en los tiempos que corren: lograr una quinta mayoría absoluta consecutiva en Galicia con un nuevo cabeza de cartel. A poco más de un mes de las autonómicas más inciertas de los últimos años, el PP ha encendido esta mañana en Santiago los motores de su potentístima maquinaria electoral en el acto de proclamación del candidato, Alfonso Rueda, que estuvo arropado por todo el partido, en una exhibición de fuerza y de músculo organizativo como pocas, conscientes todos de lo mucho que hay en juego: 1.500 personas en el claustro del convento de San Francisco, con más gente de pie que sentada, en una atmósfera cálida y apelotonada. Un ambiente que transmitía la tensión existente en el partido. Hubo muy pocas ausencias, la de Feijoo perfectamente calculada para no eclipsar a Rueda en el día de su proclamación, aunque sí estaba Miguel Tellado, portavoz parlamentario en el Congreso.

Un Alfonso Rueda visiblemente emocionado por las muestras de afecto y cariño, emplazó a los militantes y simpatizantes a seguir trabajando, a no caer en el conformismo y la confianza, porque, dijo, no hay nada ganado. Interrumpido al grito de «presidente, presidente», el candidato advirtió de la trascendencia de los comicios del 18 de febrero, porque «Galicia non pode ser un trofeo na vitrina de Moncloa», en clara alusión a Pedro Sánchez y su equipo, que aspiran a un cambio político en la comunidad gallega para erosionar el liderazgo de Feijoo en Madrid. El primer gran acto electoral de los populares gallegos ha servido para evidenciar que Rueda persiste y persistirá en el mensaje de que su partido es el que más se parece a Galicia, que lidera una organización que transmite certidumbre y estabilidad frente a una oposición heterogénea y fragmentada. Solo vale la mayoría absoluta. Y el candidato del PP prometió una campaña limpia, basada en datos y en los logros de gestión, frente «ao barullo e a demagoxa das redes», dijo.

Pie de foto. Firma Pie de foto. Acto de proclamación de Alfonso Rueda como candidato del PPdeG a las autonómicas La Voz

Rueda tuvo palabras de agradecimiento para los presidentes que le precedieron en el cargo. Dos ya fallecidos, como Albor y Fraga, y un tercero como líder de la oposición en España. Jaleado por los suyos, el candidato presumió de que hay que hablar bien de Galicia, de sus logros, y contrapuso esa estrategia a la del «nacionalismo enfurruñado» y a un partido socialista entregado a un «señor en Moncloa» al que no le importa que «Galicia sexa unha sucursal do independentismo». Consciente del malestar que ha generado en amplias capas de la sociedad la amnistía a los implicados en el procés, incluso en sectores de la izquierda, el popular lamentó que se vaya a aprobar antes esa ley que la de los propios presupuestos del Estado, tan importantes para saber cuál es el margen de maniobra financiero que le toca a Galicia para gestionar sus servicios básicos. Rueda acusó a los socialistas y nacionalistas de mentir, porque se dijo que no habría perdón para la deuda a Cataluña, y «cada galego vai ter que pagar 400 euros», algo, insistió, que no tolerarán.

A lo largo de su discurso, el candidato de los populares reivindicó la sanidad gallega como una de las mejores de España, hizo bandera de la gratuidad de los escuelas infantiles y presumió de que Galicia es una de las comunidades que mejor paga a los proveedores. «Fronte a cada mentira, datos, responsabilidade e coñecemento; fronte a cada promesa abusrda, responsabilidade: somos un grupo imparable; é lexítimo que eles aspiren a gañar, pero nós somos máis e mellores», insistió Rueda.