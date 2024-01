Los aeropuertos gallegos resuelven sin apenas incidencias el primer día de huelga

Tripulación de Iberia, ayer en el aeropuerto de Alvedro, en A Coruña Marcos Miguez

El balance de la primera jornada de huelga en los servicios de atención en tierra a aeronaves y pasajeros (handling) de Iberia ha sido de 11 vuelos cancelados con salida o destino de los tres aeropuertos gallegos y Madrid: cuatro en Santiago, cuatro en A Coruña y tres en Vigo. En total, serán 46 los vuelos afectados que unen Galicia y Madrid en los cuatro días de huelga (hasta el 8 de enero) que han convocado los sindicatos UGT, CC.OO., USO y Comité Interempresas. Las conexiones canceladas para hoy, sábado, son 13, y para el domingo y el lunes, 11 cada jornada.

Durante estos cuatro días, las terminales de Rosalía de Castro y de Alvedro sufrirán 16 cancelaciones cada una, mientras que en el caso de Peinador serán 14.

Iberia informaba ayer por la tarde de que se estaban cumpliendo los servicios mínimos y que entre los trabajadores que secundaban los paros el seguimiento había sido de casi un 16 %. La puntualidad en toda la red rondaba el 89 %. Según ha señalado la compañía aérea, el primer día de huelga transcurrió «con la normalidad propia de estas fechas» de regreso tras las vacaciones de Navidad, pero sí ha reconocido alguna «incidencia puntual» en la carga de maletas. «Los primeros vuelos han salido sin ellas», afirmaban fuentes de la compañía, que al tiempo aseguraban que serían enviadas a la mayor brevedad posible: a domicilios, a hoteles, a aeropuertos, por carretera o vía aérea.

En A Coruña, los trabajadores de las oficinas de Iberia atendían ayer a viajeros que se habían quedado sin su equipaje. «La maleta me llega el día de Reyes, un problemón», afirmaba una de las afectadas, que prefiere no dar su nombre para que no interfiera en su reclamación. Se subió a un vuelo de San Sebastián a A Coruña con escala en Madrid, pero su equipaje no llegó al destino final. En la oficina le indicaron que lo traerían en el vuelo de las nueve de la noche, pero el reparto no sería hasta hoy, sábado, previsiblemente por la mañana. La mujer, que tenía planes para irse a Santiago, explica que esta incidencia le supone muchas molestias e insiste en que la facturación de la maleta es un servicio que tiene un coste, que no es gratuito, así que las garantías deberían ser otras. «El reparto tenía que ser esta noche [por ayer]», afirma la viajera.

En una situación similar se encontraba ayer Antonio Carbalho. En su caso, voló desde Lisboa a A Coruña, pasando también por Madrid. Su viaje de negocios se vio frustrado al no llegar las tres maletas que había facturado. Otros viajeros tuvieron mejor suerte, como Ana Alcántara y su hija, que viajaban desde República Dominicana con escala en Madrid y pudieron llenar todo un carro con su equipaje.

Normalidad en Santiago

La huelga de Iberia no alteró la actividad en el aeropuerto de Santiago, donde la compañía ha perdido cuota de mercado desde la irrupción de las aerolíneas de bajo coste. Además de los cuatro enlaces con Madrid cancelados (dos en cada sentido), en la terminal Rosalía de Castro también se suspendieron ayer dos vuelos con Barcelona operados por Vueling, y la conexión de esta misma aerolínea con Bilbao, programada para las 13.50 horas, partió con dos horas de retraso.

La huelga se ha convocado después de que Iberia perdiese en septiembre la concesión para prestar el servicio de atención en tierra (handling) en ocho aeropuertos españoles. Los sindicatos piden que sea la propia compañía la que preste ese servicio a las aerolíneas de su grupo, en lugar de subrogar a los trabajadores a las empresas que ahora se harán cargo. Una solución que Iberia no ve viable.

El director corporativo de Iberia, Juan Cierco, ha afirmado que los paros son «incoherentes», pues los sindicatos que los convocan para exigir el autohandling «son los mismos que se han manifestado en reiteradas ocasiones en contra de ese proceso porque, en su opinión, pervierten el sentido de los repartos de las licencias, acortando el negocio para las empresas adjudicatarias», lo que repercute de forma negativa en las condiciones laborales de los trabajadores. Desde Iberia, aunque reconocen «importantes diferencias entre las partes», siguen abiertos al diálogo.

La convocatoria ha obligado a Iberia a cancelar 444 vuelos de las aerolíneas del grupo, afectando a más de 45.000 pasajeros. De ellos, más del 90 % han sido reubicados en otras conexiones o han recibido el reembolso de sus billetes. Desde la compañía informaron de incidencias en la carga de maletas en los aeropuertos de Barcelona y Bilbao, mientras que fuentes sindicales apuntan también a Málaga, Palma de Mallorca y Tenerife. «Son decenas de vuelos los que han salido con pasajeros pero sin maletas», denunció Chema Pérez, responsable de sector aéreo de UGT.

Con información de Serafín Lorenzo y Dolores Vázquez.