El Sergas crea unas 600 plazas para poder hacer efectiva la reducción de jornada en el año 2024

La reducción de jornada paulatina a los 43.000 trabajadores del Sergas para llegar en el año 2025 a las 35 horas semanales obliga a reforzar las plantillas de hospitales y centros de salud. No en todos los casos, porque en determinados servicios o especialidades no es preciso el aumento, pero sí en aquellas categorías que hacen turnos y con mayor dedicación en jornada laboral. Serán, tal y como se recoge en el acuerdo que pone en marcha este plan de mejoras, más de seiscientas para este año —cuando se aplica una reducción de siete días— que se suma a las 262 para compensar los tres días de reducción del año 2023. Otro medio millar se crearán en el 2025 para poder alcanzar efectivamente las 35 horas semanales.

Enfermería, TCEA (técnicos en cuidados auxiliares de enfermería) y celadores son las categorías en las que se dotarán más plazas. En el 2024 serán 245, 155 y 68 respectivamente. Respecto a las especialidades médicas, este año se recogen 11 plazas en puntos de atención continuada y nueve en urgencias, 16 y 14 respectivamente si se suma el aumento del 2023. En total, a lo largo de los tres años de aplicación progresiva de este acuerdo la plantilla estructural se amplía en 1.393 puestos para poder llevar a cabo esta reorganización de jornada. Hay que tener en cuenta que en aquellas especialidades en las que no hay profesionales para reprogramar los turnos se compensará económicamente a los sanitarios.

Para aplicar la reducción se envió una instrucción a las áreas sanitarias. En ella se detalla cómo organizar los turnos en función del grupo profesional. En la mayoría de los casos se hará reduciendo el número de sábados que debían trabajar, pero por ejemplo en el caso de los facultativos de hospital, médicos de familia y pediatras de primaria, al no haber posibilidad de reemplazo, se abonarán las jornadas extra, en concreto en el 2024 diez sábados que ya no le corresponden con los nuevos horarios, cada uno por 196 euros.

Las novedades que trae este 2024 implican activar un plus para los médicos que trabajan en el sector público y en el privado. Son unos 630 profesionales, tal y como detallan en la Consellería de Sanidade, y pasarán a cobrar este mes 720 euros brutos mensuales. Se trata del 80% del importe del complemento específico, una retribución que se conoce como de exclusividad y que reciben los médicos que trabajan solo en la sanidad pública. Este complemento forma parte de los acuerdos que pusieron fin a la huelga de facultativos del pasado mes de abril en el Sergas.

Galicia era una de las pocas comunidades en las que se establecía una diferencia entre los profesionales que trabajan en exclusiva en la pública o en ambos ámbitos y así defendió la medida la Consellería cuando se pactó: «A Xunta continúa por tanto dando cumprimento aos compromisos acadados coa representación do persoal sanitario e, tras aplicar xa as melloras pactadas en gardas ou xornada laboral, aplicará agora a relacionada co persoal sen dedicación exclusiva cunha regulación moi semellante á que xa existía na maioría de comunidades autónomas».

La propuesta realizada al sindicato médico CESM, convocante del paro de abril, fue la creación de un nuevo complemento, «que permita suplementar a retribución do persoal sen dedicación exclusiva ata reducir a fenda ata a contía máxima pactada de 180 euros». Desde este 1 de enero la diferencia retributiva con los compañeros que se dedican en exclusiva a la sanidad pública se reduce por lo tanto a un máximo de 180 euros.

Solo cinco médicos recurren al plan de autoprolongación para aliviar las agendas de atención primaria

En los primeros meses del 2023 se anunció una medida para descongestionar las agendas de los médicos de familia, que superan muchas veces los cuarenta pacientes diarios. Lo anunció Rueda y se concretó con los sindicatos con el fin de aplicarse en el segundo semestre del año. Se trata de una autoprolongación que el propio médico solicita cuando ha tenido al menos cuatro días con una carga de trabajo excesiva. Esta autoprolongación consiste en dos horas adicionales por la tarde en las que el profesional puede ver a sus pacientes —doce—, y aliviar así su agenda.

Pero la medida no ha dado frutos. Los responsables del Sergas explicaron en la mesa sectorial del 22 de diciembre que solo la solicitaron cinco médicos en toda Galicia. Manuel G. Moreira, de la CIG-Saúde, asegura que el sistema para pedirla es muy complejo y recae totalmente en el facultativo. Tras varios días con la agenda saturada el profesional debe pedir un cambio de la agenda de calidad a la de contingencia y reclamar la autoprolongación. «Ten que haber alguén que eleve a mirada, revise as axendas e o propoña», dice Moreira. El Sergas se comprometió a valorar cómo mejorar este modelo. Desde la Xunta apuntan que hay unos requisitos establecidos para esta medida, con una agenda de contingencia, 4 días de demora y al menos 1.200 cartillas, «y solo cinco los cumplieron».