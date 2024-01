Formoso insta a Rueda a responder si acudirá a los debates electorales del 18F

El secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso. Sandra Alonso

El secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, exigió este miércoles al candidato del PP a la Xunta, Alfonso Rueda, que confirme ya si debatirá o no con el candidato socialista, José Ramón Gómez Besteiro, antes de las elecciones del 18 de febrero. Reclamó al titular del Gobierno gallego que «non se agoche» y «diga si» a debatir con el resto de aspirantes, como le pidió ya Besteiro.

«Non queremos un presidente da Xunta que se agoche, que se esconda ante a sociedade galega», lamentó Formoso, que observó que la sociedad quiere que «os valores de participación pública, participación política, de transparencia na xestión teñan cabidas nas autonómicas».

El también presidente de la Diputación de A Coruña consideró que los debates son «a esixencia do maior dos principios demócratas» y que permiten a los ciudadanos comparar las propuestas de los distintos candidatos. Formoso remarcó que los socialistas exigen a Rueda «un si ou un non» a la propuesta de debates. «Que non se agoche como fixo [Alberto Núñez] Feijoo nas eleccións xerais ante a sociedade española, que non se agoche Rueda ante a sociedade galega», le apremió, urgiéndole a ser decir «si á transparencia», «á democracia» y a celebrar debates políticos en Galicia.

La exigencia de Formoso se produce un día después de que la candidata del BNG, Ana Pontón, también pidiera a Rueda que aceptara debatir con ella, aunque en un cara a cara sin el PSdeG. El PP aún no ha respondido a estas propuestas.