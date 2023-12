«Hai moitos motivos para sentirnos orgullosos da Galicia na que vivimos», proclama Rueda en su discurso de fin de año y ante las elecciones del 2024

Xunta

Desde el pazo de Xelmírez, donde hace apenas 40 años arrancó de nuevo la autonomía de Galicia tras la dictadura, Alfonso Rueda ha hecho un llamamiento este 31 de diciembre para que las elecciones gallegas del próximo 18 de febrero se celebren en un contexto de debate «sempre construtivo», que no añada «ruído ao día a día das galegas e galegos». Lo ha defendido durante el tradicional discurso de fin de año del presidente de la Xunta, momento que ha aprovechado para defender que hay «motivos motivos para sentirnos orgullosos da Galicia na que vivimos».

Así, el también candidato del PPdeG a los comicios autonómicos ha recordado a los 8.000 gallegos que el año pasado regresaron a Galicia, ha puesto en valor que la comunidad tiene el calendario de vacunación infantil más avanzado de Europa, que es pionera en la gratuidad de la educación de 0 a 3 años, que tiene los precios de tasas universitarias más bajas en España o que es líder en energías limpias.

«Pero non podemos esquecer que aínda nos queda moito por facer», apunta Rueda en una suerte de deberes electorales. Ahí, el presidente gallego admite que tiene que mejorar la sanidad pública, «incorporando nova tecnoloxía e reducindo os tempos de espera». También que hay que «redobrar a aposta polo I+D+i» para que avance la economía, y que se tienen que eliminar «as situacións cotiás nas que aínda perviven o machismo e as desigualdades». Pide «arroupar, con todo o calor de Galicia á xente maior e ás súas familias», y a la vez «ofrecer moitas máis oportunidades á xente nova: novas opcións para formarse, unha vivenda accesible e postos de traballo que lles permitan emanciparse e formar un fogar cando o desexen».

Alfonso Rueda, durante la grabación del mensaje de fin de año.

«A capacidade de superación que sempre demostrou o noso pobo é tamén un motivo de orgullo», apela, aunque admite que hay sombras delante, y la primera -de hecho, la expone al inicio de su discurso- viene de fuera. Asegura Rueda que hoy, como hace 40 años, al inicio de la autonomía en el pazo de Xelmírez, «existen riscos que ameazan o marco constitucional que durante todo este tempo amparou o progreso de Galicia». No cita expresamente ninguno, pero su discurso apunta hacia las concesiones del Gobierno central con Cataluña para la investidura de Pedro Sánchez. «A igualdade entre os cidadáns, os lazos de fraternidade que nos unen e a credibilidade do marco legal que nos protexe non deberían estar xamais en negociación», expone.

Frente a esos riesgos, apela el dirigente gallego a «reforzar unidos unhas institucións que canalicen e amplifiquen a voz do noso pobo». Y que las elecciones de febrero sirvan para demostrar que Galicia no se deja contaminar por la tensión de la política nacional: «Aínda que noutros lugares pareza algo excepcional, a política en Galicia non ten por que ser unha fonte de novos conflitos, senón que debería exercerse sempre como ferramenta para atopar solucións».

Recordando expresamente a quienes trabajan estos días «para que todo siga funcionando con entrega e profesionalidade» y a aquellos «para os que estas datas non son sinónimo de alegría», Alfonso Rueda concluye apelando a los lazos que unen a los gallegos: «Están aí sempre, para impulsarnos e protexernos cando o necesitamos, e deben materializarse con especial forza en datas tan sinaladas coma estas».