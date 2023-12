El PSdeG lamenta que Rueda eluda cualquier autocrítica en su discurso de fin de año

Valentín González Formoso, secretario xeral del PSdeG y presidente de la Diputación de A Coruña MARCOS MÍGUEZ

Los socialistas gallegos creen que el discurso de fin de año que pronunció este domingo Alfonso Rueda está «cargado de autocompracencia» y «nega as realidades que as galegas e galegos estamos a sufrir cada día». Para el secretario xeral del PSdeG, el presidente gallego «falla na autocrítica» en contraste con lo que, dice, se percibe en la calle, con «as consecuencias das políticas liberais do PP sobre os servizos públicos».

Valentín González Formoso lamenta que Galicia acabe este año 2023 «coas urxencias sanitarias colapsadas e ateigadas logo da política de privatizacións, a falla de contratacións de profesionais sanitarios, e a política de desmoralización do persoal», una política que, expone, el PP puso en marcha en Andalucía, Madrid y Castilla y León, y que lleva desde el 2009 en Galicia.

Frente al discurso de Rueda, Formoso recuerda que la Xunta no ha explicado «por que pechou 138 colexios en Galicia, e continúa sen dar contas do gran fracaso da súa xestión, que supuxo a marcha de máis de 60.000 mozos e mozas para buscar traballo fora da súa terra».

A juicio del secretario xeral del PSdeG, el 2024 será un año «ben distinto que permita un país mellor nas próximas eleccións autonómicas da man de José Ramón Gómez Besteiro», con un proyecto «progresista alternativo que abra a posibilidade dunha Galicia con máis alegría, máis ilusión, máis moral e máis capacidade, e sobre todo con máis convicción nas capacidades do pobo galego».

Por su parte, el principal partido de la oposición, el BNG, ha evitado valorar el discurso del presidente gallego. El Bloque opta en esta ocasión por trasladar su propio mensaje de fin de año con un vídeo directamente de la portavoz nacional y candidata, Ana Pontón.

Para la dirección del PP de Galicia, en cambio, el discurso de Alfonso Rueda es «unha reivindicación da normalidade extraordinaria da que desfrutamos os galegos e galegas e unha aposta clara por seguir facendo de Galicia unha illa de estabilidade» en palabras de Paula Prado, su secretaria xeral. Galicia, a su juicio «é hoxe excepcional porque conta cun goberno dedicado a gobernar e que non ten outra prioridade que as prioridades dos galegos e das galegas». El relato que presentó Rueda este domingo es para el PPdeG «a demostración de que, como se comprobou neste 2023 e se comprobará tamén nos próximos anos, Galicia non para».