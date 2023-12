Ana Pontón pide una amplia movilización para «o cambio que Galiza precisa no 2024»

La portavoz nacional del BNG y candidata del partido para las elecciones del 18 de febrero ha despedido el 2023 con un vídeo grabado por las calles de su barrio en Santiago, un lugar, dice Ana Pontón, en que el comparte tiempo con sus amistades, lleva a su hija Icía a la escuela y escucha los desvelos de sus vecinos. Esos ciudadanos, dice, le piden que «hai que facer algo coa sanidade, coa atención primaria; a suba dos prezos afóganos, non me dá para chegar a fin de mes; teño un fillo que non atopa traballo; sabes canto me subiu a hipoteca no último ano?», relata Ana Pontón.

A esas inquietudes quiere dar respuesta la candidata nacionalista en las elecciones del 18 de febrero. «Merecemos mellor sanidade, mellor educación, tranquilidade para as persoas maiores; merecemos poder dicirlle á xente moza que se quede aquí, que non marche porque vai ter oportunidades; merecemos unha Galiza que apoie á xente do mar e á que traballa a terra para darnos alimentos; que apoie ás persoas que emprenden, as nosas empresas», expone. «Aspiro a ter a vosa confianza para ser a próxima presidenta, porque me gusta Galiza, gústame como somos, gústame vivir aquí e quero o mellor para este país», confiesa.

Evitando alusiones al PP, a la Xunta o a Alfonso Rueda, reclama Pontón un respaldo amplio ante los comicios autonómicos, «sabendo que hai moitas maneiras de sentirse galego, de sentirse galega e que todas son necesarias para o cambio. Estou segura de que o 18 de febreiro imos facer historia, imos gañar unha Galiza mellor».